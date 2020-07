Gigi Becali il asteapta pe noul antrenor la FCSB! "Trebuie sa vina cat mai repede!" Ce spune patronul ros-albastrilor despre urmatoarele meciuri

Zilele lui Bogdan Vintila pe banca FCSB-ului sunt numarate, iar Gigi Becali asteapta ca noul antrenor sa soseasca la echipa.

Atat Toni Petrea, cat si Neubert si-au reziliat contractele cu Al Wasl si sunt asteptati la FCSB pentru a redresa echipa.

Patronul FCSB-ului spune ca ii asteapta sa vina cat mai repede, insa nu crede ca vor putea ajunge pana la meciul cu Craiova de duminica:

"Discutam direct cu ei, dar ei au reziliat. Neubert si Toni Petrea au semnat rezilirea. Trebuie sa vina cat mai repede.

As fi vrut sa-i am inainte de meciul cu Craiova, dar nu avem un mare stres. Nu cred eu ca o sa ne scoata Sepsi in Cupa Sau ca Botosaniul o sa treaca peste noi. Daca o sa joace Coman cum a jucat aseara, spulberam tot", a spus Gigi Becali astazi.