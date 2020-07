Gigi Becali a explicat de ce l-a pus pe Morutan capitan: "Daca iau mai multi bani pe el, el e capitan la mine"

Gigi Becali sa implica din ce in ce mai mult la FCSB.

Finantatorul echipei a renuntat deja la jucatorii cu salarii mari, iar acum a schimbat si capitanul echipei.

Olimpiu Morutan va fi capitan in locul lui Tanase, iar Becali a explicat de ce a luat aceasta decizie.

Eu asa il vad (n.r.: Morutan sa fie noul capitan). Stiti ca eu fac mai altfel decat altii, care zic ca trebuie sa fie mai cu experienta, mai batrani. La mine, nu. La mine, banii! Morutan, daca iau mai mulți bani pe el, el e capitan la mine", a declarat Becali.

Patronul ros-albastrilor isi doreste sa obtina multi bani pe Morutan, iar daca l-ar pune capitan, acesta ar evolua mai mult si i-ar creste cota.

De asemenea, Becali a recunoscut ca Mirel Radoi l-a determinat sa faca aceasta schimbare.

"E cel mai valoros. Si Messi, n-ai vazut? Cel mai valoros e Morutan. Da, asa mi-a zis si mie Radoi, ca daca Morutan joaca, pleaca el in fata altora. El e cuminte, are bun simt, e altceva. Capitan vreau sa-l fac pentru ca imi place mie de el", a spus patronul FCSB-ului.

In iulie, 2018, mijlocasul roman se transfera de la FC Botosani la FCSB, in schimbul a 700 de mii de euro. Morutan a jucat in acest sezon 26 de meciuri pentru FCSB. El a reusit sa inscrie 2 goluri si a oferit 6 pase decisive.

Tweet FCSB becali Morutan Citeste si: