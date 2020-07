“ATAT PRIMESTE DACA E DAT AFARA”! Gigi Becali a dezvaluit clauza URIASA pe care o are Dan Petrescu in contractul cu CFR Cluj

Daca vrea sa il schimbe pe Dan Petrescu, CFR trebuie sa ii plateasca acestuia o suma astronomica.

Se discuta tot mai mult despre plecarea lui Petrescu de la CFR, iar printre potentialii inlocuitori a fost mentionat si numele lui Adi Mutu, actualul selectioner al nationalei U21. Chiar daca echipa se afla la doar un punct in spatele liderului Universitatea Craiova, Petrescu nu se mai intelege cu cei din conducere, insa va fi foarte greu de indepartat!

Patronul FCSB a dezvaluit clauza uriasa pe care o are “Bursucul” trecuta in contract, dar a lasat sa se inteleaga si ca antrenorul CFR-ului ar putea lasa de la el, in cazul in care nu mai are nicio sansa la titlu.

“Nu ma intereseaza Dan Petrescu, dar stiu ca nu poate fi schimbat pentru ca are o clauza de 2,5 milioane de euro pe care o sa-i primeasca daca-l schimba. Petrescu e baiat destept. Dar poate sa zica si “bine, am 2,5 milioane clauza, dar dati-mi un milion si plec”, in cazul in care vede ca nu mai are sanse la titlu”, a declarat Gigi Becali la Pro X.

Seful lui Dennis Man si compania a clarificat si motivul pentru care l-a schimbat pe Vintila din functia de antrenor principal.

"Ideea sa-l schimb pe Vintila mi-a venit atunci cand mi-am dat seama ca suntem la 10 puncte. Toata lumea zicea sa il schimb, dar am zis sa astept pana la final. Dar cand sunt 10 puncte fata de primul loc, deja s-a ajuns prea departe si e grav, trebuie facuta o schimbare”, a completat Becali.