Gigi Becali schimba CAPITANUL la FCSB! Decizia patronului dupa ce a fost sfatuit de selectioner: "L-am ascultat pe Radoi!"

Banderola de capitan va ajunge pe bratul lui Olimpiu Morutan in urmatoarele meciuri, anunta Gigi Becali. Mijlocasul de doar 21 de ani este suspendat pentru returul cu Dinamo din aceasta seara, avand deja doua cartonase galbene in Cupa Romaniei.

FCSB a batut-o pe Dinamo in meciul tur cu 3-0. Atunci au marcat Adi Popa, Darius Olaru si Cristian Dumitru:

"L-am ascultat pe Mirel Radoi si o sa fie capitan Morutan!", a spus Gigi Becali la Ora Exacta in Sport.

Mirel Radoi declara in urma cu o zi ca daca Morutan ar prinde mai multe minute la FCSB ar fi primul care ar prinde un transfer in strainatate. Pana atunci, Dennis Man este aproape sa ajunga in Anglia: maine au loc negocierile.

"Daca ar juca meci de meci, Morutan ar pleca primul!", spunea Radoi la Telekom Sport.