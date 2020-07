"Nu va putea sa dea indicatii!" Pintilii, avertizat inainte de posibila preluare a echipei lui Gigi Becali! "Nu se va compromite la FCSB!"

Mirel Radoi i-a transmis un mesaj lui Mihai Pintilii dupa anuntul ca fostul fotbalist ar putea sa o antreneze pe FCSB.

Selectionerul echipei nationale a Romaniei considera ca Pintilii nu va reusi sa faca o figura frumoasa la FCSB pentru ca jucatorii nu il vor simti ca pe un antrenor din moment ce el nu le va putea da indicatii fotbalistilor.

"E o problema ca Pintilii nu va putea sa dea indicatii in timpul meciurilor pentru ca jucatorii nu te vad pe tine reactionand. La mine a fost o situatie ciudata, la un moment dat voiam sa ma ridic sa le dau jucatorilor niste apa si al patrulea arbitru venea la mine si imi spunea ca nu am voie. Mi-au zis jucatorii: 'Mister, cand nu te vedeam acolo, nu era acelasi lucru.'

Pintilii nu cred ca se poate compromite la FCSB. La cum il cunosc, e un tip foarte direct. Daca va accepta Pintilii sa fie antrenor, nu va permite interventii din alta parte", a declarat Radoi pentru Telekom Sport.

In varsta de 35 de ani, Mihai Pintilii si-a incheiat cariera de fotbalist in iarna, iar acum face parte din staff-ul lui FCSB, echipa pentru care a evoluat in 175 de partide.