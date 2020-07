Gigi Becali SCHIMBA tactica inaintea meciului cu Craiova! "La fotbal sunt sute de oameni, nu poti sa faci asta!" Ce spune despre patronul oltenilor

FCSB va juca in deplasare la Craiova in urmatoarea etapa din playoff, duminica, de la ora 21:00.

Gigi Becali anunta in urma cu cateva zile ca va baga copiii in teren dupa meciul cu Craiova, insa acum a revenit la ganduri mai bune asupra oltenilor. Patronul FCSB-ului a fost deranjat de un meci al Craiovei din 2017, care a fost decisiv in lupta la titlu. Oltenii au introdus juniorii pe teren cu Viitorul atunci, iar echipa lui Hagi a devenit campioana, in ciuda faptului ca au terminat la egalitate de puncte cu FCSB.

Gigi Becali a lasat de inteles ca va raspunde cu aceeasi moneda in acest an si in ultimele etape va baga juniorii, insa acum s-a razgandit:

"Cat eu voi trai voi fi drept si o sa implinesc numai dreptatea. Decat sa nu implinesc dreptatea mai bine sa mor. Eu nu ii platesc nicio polita lui Rotaru, el e mai tanar si eu nu vreau cearta. Eu doar atat spun, ca e mai tanar si sa nu mai faca ce a facut. El nu e baiat prost, e destept si a demonstrat-o. A ajuns pe locul 1 si e greu sa ajungi acolo. Eu stiu sa ii apreciez meritele. Ca ne dam cu parerea pe la televizor...

El e baiat destept si va intelege sfatul meu, sa implineasca dreptatea. La fotbal sunt sute de oameni angrenati si multa nedreptate faci cand faci o mizerii, iar ce a facut Craiova e o mizerie. Nu am nicio problema nici cu CFR, nici cu Craiova. Nici Nelutu Varga si nici Nelutu Varga nu se compara cu mine din punct de vedere financiar, poate ei sunt mai destepti. Dar nu fac concurenta, plus ca nu ma mai intereseaza concurenta. Nu mai am nevoie de nimic", a spus Gigi Becali.

Craiova este lider in playoff-ul Ligii 1, cu 38 de puncte, la un singur punct distanta de CFR Cluj.