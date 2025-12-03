"Un fundaș oarecare, rezervă la o echipă mediocră!" Mihai Stoica neagă interesul pentru fotbalistul grec

FCSB a turat motoarele pentru campania de achiziții din această iarnă, iar după semnarea lui Andre Duarte, au apărut informații că pe "radarul" campioanei a apărut Konstantinos Balogiannis.

Miercuri, jurnalistul Emanuel Rosu a scris că fundașul stânga grec de la Botev Plovdiv este noua țintă a roș-albaștrilor, avansând chiar existența unor negocieri avansate pentru apărătorul de 26 de ani.

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a ținut să lămurească situația prin intermediul rețelelor de socializare. Oficialul campioanei a glumit pe seama informațiilor, sugerând că totul este doar o strategie de marketing menită să crească artificial cota fotbalistului.

"Cine are interes să-i crească obraznic cota unui oarecare fundaș stânga, rezervă la o echipă mediocră dintr-un campionat mai slab decât Liga 1 e rugat să caute ceva plauzibil", a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.

Cifrele grecului refuzat de campioană

Chiar dacă FCSB caută activ întăriri pentru compartimentul defensiv, vizând un stoper și un fundaș stânga, se pare că Balogiannis nu intră în planurile staff-ului.

Cotat la 1 milion de euro, fotbalistul format la academia lui Arsenal și trecut pe la PAOK sau Zwolle joacă în prezent la Botev Plovdiv. În actualul sezon din prima ligă bulgară, acesta a bifat 12 apariții, fiind titular în jumătate dintre meciurile echipei.

