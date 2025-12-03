"Un fundaș oarecare, rezervă la o echipă mediocră!" Mihai Stoica neagă interesul pentru fotbalistul grec

Miercuri, jurnalistul Emanuel Rosu a scris că fundașul stânga grec de la Botev Plovdiv este noua țintă a roș-albaștrilor, avansând chiar existența unor negocieri avansate pentru apărătorul de 26 de ani.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a ținut să lămurească situația prin intermediul rețelelor de socializare. Oficialul campioanei a glumit pe seama informațiilor, sugerând că totul este doar o strategie de marketing menită să crească artificial cota fotbalistului.



"Cine are interes să-i crească obraznic cota unui oarecare fundaș stânga, rezervă la o echipă mediocră dintr-un campionat mai slab decât Liga 1 e rugat să caute ceva plauzibil", a scris Mihai Stoica pe pagina sa de Facebook.

