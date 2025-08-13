Adrian "Rică" Neaga (46 de ani) este născut la Pitești și a evoluat, de-a lungul carierei, la FC Argeș (1997-1998, 1999-2001), Dacia Pitești (1998-1999 / împrumutat), Steaua/ FCSB / FCSB (2001-2003, 2004-2005, 2007-2009), Al Nassr Riad (2003 / împrumutat), Chunnam Dragons (2005-2006), Seongnam Ilhwa Chunma (2006-2007), Neftchi Baku (2009-2010), Unirea Urziceni (2010), Volin Luțk (2010-201), CS Mioveni (2011-2013), FC Argeș 1953 Pitești (2014) și Național Sebiș (2016).

Are șase selecții pentru naționala de seniori a României și în palmaresul său de găsesc titlul de campion în Liga 1 (2004-2005) și K-League (2006). Ca antrenor a lucrat pentru cluburile Unirea Bascov, Atletic Bradu, Urban Titu, Millenium Giarmata, SCM Pitești, Național Sebiș, ACS Poli Timișoara și CSU Craiova și a fost director sportiv la ACS Poli. De curând acesta a deschis o școală de fotbal în București și a devenit impresar de jucători, specializat pe descoperirea tinerelor talente.



"Am luat examenul pentru impresariat, acum ne ocupăm de copii"

"Mă mențin ocupat. Am deschis această academie cu Sorin Paraschiv. Am acumulat o experiență în fotbal și vreau să dau fotbalului o parte din ceea ce mi-a dat el. Am luat examenul pentru impresariat, acum ne ocupăm de copii. Călătorim foarte mult, m-am specializat mai mult pe juniori. Pentru că la seniori e mai greu de lucrat. Am dus anul trecut doi copii în Italia, sperăm să avem și anul ăsta copii care să poată merge la probe. Am prezentat și jucători pentru echipe din Liga 1, vom vedea. Mai este încă perioadă de transferuri și vom vedea, dar vreau să promovez jucători tineri.



"Hobby-ul este tot să ne ducem la meciuri de fotbal de copii"

Îmi place mult mai mult să fiu impresar și să găsesc copii talentați, decât să fiu antrenor la o echipă de Liga 1, de exemplu. Am văzut și cum e antrenor secund, am fost la Craiova cu domnul Pițurcă, dar cred că mi-am găsit meseria favorită, cea care mă prinde pe mine cel mai bine.



Nu am hobby-uri, nu mă duc la pescuit sau la curse de mașini. Hobby-ul este tot să ne ducem la meciuri de fotbal de copii. Să vedem aceste meciuri de juniori și să încercăm să-i ajutăm. Fotbal am jucat ultima dată săptămâna trecută. Mai facem mișcare, dar nu mai putem să alergăm ca înainte. Tehnica și lovirea mingii au rămas, dar nu mai pot să alerg", a declarat Rică Neaga pentru Sport.ro.

