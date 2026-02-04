CFR Cluj a învins miercuri, în deplasare, scor 1-0, gruparea UTA, în etapa a 25-a din Superligă. Unicul gol al confruntării a fost marcat de Korenica în minutul 68.

Adrian Mihalcea, reacție după UTA - CFR Cluj 0-1

La finalul partidei, Adrian Mihalcea, antrenorul învinșilor, a subliniat că nu s-a simțit inferior în fața „feroviarilor” și că prima repriză i-a aparținut echipei sale.

„A fost un meci echilibrat. Prima repriză ne-a aparținut. Am avut oportunități de a marca, am controlat jocul, dar în repriza a doua nu am intrat cum trebuie. E al doilea meci acasă, când se întâmplă, după care nu am mai fost limpezi și am pierdut.

Nu, nu facem nicio dramă, știm campionatul, știm echipele care devin periculoase, trebuie să fim atenți, mai ales că suntem într-o poziție în care mai putem spera (n.r. la play-off).

Am pierdut un meci, încercăm să luăm puncte din meciul următor. Nu avem un handicap față de CFR Cluj, într-adevăr au jucători de Europa, care știu să gestioneze anumite situații, dar nu mă simt inferior, nu am de ce. Cu putin noroc, puteam să nu pierdem”, a declarat Adrian Mihalcea, conform digisport.ro.

Echipele din UTA - CFR Cluj