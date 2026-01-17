Adrian Mihalcea a avut un discurs atipic la finalul partidei Unirea Slobozia - UTA 1-3. Tehnicianul „Bătrânei Doamne” s-a arătat neinteresat de faptul că echipa sa a urcat cel puțin provizoriu pe loc de play-off.

Discursul lui Adrian Mihalcea după Unirea Slobozia - UTA 1-3

Mihalcea a subliniat că pentru el este important doar ca echipa să atingă un anumit număr de puncte și să aibă o clasare „liniștită”, departe de zona retrogradării.

De asemenea, antrenorul a anunțat că UTA se va întări curând cu un portar de valoare și un jucător de câmp.

„Este o victorie importantă. Am venit montați să câștigăm meciul pentru a continua lupta noastră de a ne atinge targetul de puncte intern al nostru.

Mi-a fost puțin teamă de mai mulți factori. A fost primul joc al lor pe propriul teren, starea vremii. Băieții s-au ridicat la nivelul așteptat și am reușit să câștigăm. Nu am făcut atâtea schimbări în iarnă pentru că ne bazăm pe omogenitate. O să mergem în continuare pe acest lucru.



Mihalcea: „Pe noi nu ne interesează play-off-ul”

Au ajuns un jucător de câmp și un portar de valoare. O să fim și mai buni, mai valoroși. A fost inspirație cu Barbu, mă bucur pentru el cum mă bucur pentru toți jucătorii. Avem nevoie de jucători cu moralul ridicat pentru următoarele meciuri. Au înțeles exact mesajul.

Pe noi nu ne interesează play-off-ul, noi vrem să atingem un număr de puncte și să avem o clasare liniștită. Pe noi ne interesează stric punctele", a declarat Adrian Mihalcea, la flash-interviuri.

Victorie importantă pentru UTA contra Unirii Slobozia

UTA a învins, sâmbătă, în deplasare, scor 3-1, Unirea Slobozia, în etapa a 22-a din Superligă. Au marcat Coman (23'), Alomerovic (73') și Barbu (82') pentru învingători, respectiv Albu (34') pentru învinși.

În clasament, UTA a ajuns la 35 de puncte şi e pe locul 6, ultimul de play-off, în timp ce Unirea Slobozia este a 12-a, cu 21 de puncte.