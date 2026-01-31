UTA s-a impus cu 1-0 în fața lui FC Argeș, în urma unei deplasări la Mioveni din runda a 24-a din Superliga.

Unicul marcator al partidei a fost Marius Coman, care a înscris cu o lovitură de cap în minutul 67.

Piteștenii au cerut lovitură de la 11 metri la o fază în care Robert Moldoveanu a părut faultat destul de clar în careu. VEZI AICI ce s-a întâmplat.



Adrian Mihalcea: „Se vede bine clasamentul, nu pot să neg, doar că nu avem obiectiv play-off-ul”



Antrenorul „Bătrânei Doamne” și-a felicitat jucătorii pentru victoria de la Mioveni, dar a punctat faptul că urmează partide complicate în următoarele etape: CFR Cluj, Csikszereda și FC Botoșani sunt următorii adversari ai arădenilor din campionat.

Adrian Mihalcea a punctat și faptul că, deși echipa se află în acest moment pe loc de play-off, „Bătrâna Doamnă” nu are obiectiv terminarea sezonului regulat în primele șase echipe.

„Sunt 3 puncte contra unei echipe bune. Un meci de luptă, ne așteptam la asta. Am fost mai determinați în duelurile ofensive. De azi încep două săptămâni grele și e bine că am câștigat, după înfrângerea de acasă (n.r. cu Rapid). Noi avem stilul acesta de la începutul campionatului, iar acum e vorba de încredere. Putem face lucrurile mai bine.

Organizarea și defensivă și ofensivă, face parte din caracterul nostru. Cea mai bună calitate de azi este determinarea. Coman este în formă, dar arătăm ca o echipă și cred că e cel mai important lucru. Vedem cât sacrificiu este. Unitatea de grup ne ajută să nu avem vreo problemă, dacă se întâmplă ceva.

Avem o situație cu 6 jucători la limita cartonașelor și trebuie să gestionăm foarte bine asta. Se vede bine clasamentul, nu pot să neg, doar că nu avem obiectiv play-off-ul. Nu e vorba că nu ne dorim. Va fi o muncă până la sfârșit. E foarte greu, mai ales la ce echipe sunt în spate. Trebuie să muncești etapă de etapă, să nu ai sincope cum am avut noi etapa trecută. Trebuie să fim atenți la jucători, să-i ținem cu picioarele pe pământ. În aceste două săptămâni se joacă multe", a declarat Adrian Mihalcea, la finalul partidei cu FC Argeș.

În urma acestei victorii, UTA a urcat pe ultimul loc care duce în play-off, pe poziția a șase din Superliga, iar arădenii au 38 de puncte.

De cealaltă parte, FC Argeș se situează pe locul patru în clasament, iar piteștenii au 40 de puncte.

