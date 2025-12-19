Partida UTA - Dinamo, din etapa 21, care va avea loc sâmbătă, de la ora 20:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

„Câinii” au șansa să închei pe primul loc anul în cazul în care va fi ajutată și de un rezultat bun în derby-ul dintre Rapid și FCSB.



Adrian Mihalcea: „Vom întâlni cea mai bună echipă a campionatului”



Antrenorul lui UTA a vorbit despre meciul cu Dinamo de sâmbătă de la Arad, iar fostul dinamovist a spus că întâlnește cea mau bună echipă din Superligă.

„Vom întâlni cea mai bună echipă a campionatului. Dinamo are un joc efecient, consistent. Rezultatele din ultima perioadă le oferă o încredere şi mai mare, de aceea meciul va fi şi mai dificil.

Dar ţinând cont de perioada prin care trecem (n.r. o singură înfrângere şi patru victorii în cele mai recente şase partide din SuperLiga), cred că ne putem ridica la nivelul celor de la Dinamo.

Ce-a făcut mister Kopic din Dinamo este de remarcat şi de aplaudat. Au jucători de o calitate superioară de la mijloc în sus, plus că în zona defensivă au adevărate 'turnuri', sunt agresivi şi cu talie. În plus, au şi bancă”, a spus Mihalcea, la conferinţa de presă, de dinainte de meci

„Câinii” se află pe locul doi în Superligă la doar un punct de Rapid, în timp ce UTA se află pe locul opt la doar un punct de ultimul loc ce duce în play-off.

