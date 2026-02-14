Promovată după ce a câștigat Liga C, România a fost repartizată în grupa 4 din Liga B, alături de Polonia, Bosnia și Suedia. Cele șase meciuri se vor disputa în perioada septembrie-noiembrie, iar o clasare bună ne-ar putea oferi o șansă în plus la calificare la EURO 2028.

Până acolo, este un semn de întrebare legat de situația lui Mircea Lucescu (80 de ani), plecat din țară pentru un control medical amănunțit. În funcție de verdictul pe care-l va primi din partea medicilor, acesta va afla dacă va putea sta sau nu pe banca naționalei în meciul de baraj cu Turcia, programat pe 26 martie.

Mihai Stoichiță: ”Să vedem ce se întâmplă cu domnul Lucescu”

Federația Română de Fotbal a spus la nivel public că va lua o decizie cu privire la banca tehnică pe 20 februarie, atunci când Lucescu va transmite exact care este situația sa. Mihai Stoichiță spune că ține legătura în această perioadă cu ”Il Luce”.

„Am promovat, era imposibil să găsești echipe care să nu reprezinte ceva în fotbal. Dacă stau bine să mă gândesc, Suedia, Polonia și Bosnia sunt trei echipe cu care putem să ne luăm revanșa.

Putem să demonstrăm că suntem o echipă mai puternică decât ei. Să joci patru meciuri într-o fereastră mi se pare mult, foarte mult, dar regulile sunt făcute la alt nivel și trebuie să le respectăm, n-avem ce face.

(n.r. - Va fi alt selecționer în perioada aia? În octombrie?) Am față de prezicător? Mai întâi să vedem ce se întâmplă cu domnul Lucescu, controlul pe care-l are și apoi să vedem ce hotărâri se iau. Și aseară am vorbit cu el”, a spus Stochiță, la sosirea în țară.

În câte secunde s-au epuizat biletele pentru meciul Turcia - România din play-off-ul Campionatului Mondial

Joi, 26 martie, ora 19:00, ora României, tricolorii vor întâlni Turcia, la Istanbul, pe stadionul ”Besiktas Park”. Prețul biletelor a fost de 145 RON (27 euro), iar locurile vor fi repartizate în Peluza Nord.

Au fost disponibile 2130 de bilete pentru suporterii români, care s-au dat în 20 de secunde, așa cum a scris Federația Română de Fotbal într-un comunicat oficial în urmă cu câteva zile.