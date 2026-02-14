Fabrizio Romano a anunțat transferul de 23 de milioane de euro pregătit de Inter pentru Cristi Chivu

Fabrizio Romano a anunțat transferul de 23 de milioane de euro pregătit de Inter pentru Cristi Chivu Serie A
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Inter Milano vrea să îi îndeplinească în vară o dorință lui Cristi Chivu. Suma transferului este de 23 de milioane de euro.  

Fabrizio Romano Inter Milano Aleksandar Stankovic cristi chivu Cristian Chivu Inter
Inter Milano a început să planifice revenirea pe „Giuseppe Meazza” a mijlocașului defensiv Aleksandar Stankovic, după ce a strălucit în sezonul curent la Club Brugge. 

Fabrizio Romano anunță transferul pregătit de Cristi Chivu 

Cristi Chivu îl dorește pe fotbalistul pe care l-a antrenat la echipele de tineret ale milanezilor. Pentru a-l aduce din vară, Inter Milano trebuie să achite 23 de milioane de euro.  

„Inter a început deja să planifice activarea clauzei de răscumpărare înainte de luna iunie pentru Aleksandar Stankovic.

Răscumpărarea de 23 de milioane de euro este posibilă în această vară, 25 de milioane de euro pentru iunie 2027, dar clubul își face deja planuri pentru iunie”, a notat Fabrizio Romano, jurnalist specializat în transferuri, pe contul său de X. 

Aleksandar Stankovic, vândut de Inter Milano la Club Brugge

Aleksandar Stankovic (20 de ani) este un produs al academiei „nerazzurrilor”, unde a fost pregătit de Cristi Chivu.

Stankovic nu a apucat să debuteze pentru prima echipă a Interului. Clubul milanez l-a vândut, în iulie 2025, la Club Brugge pentru 9,5 milioane de euro. 

Liderul din campionatul Italiei a păstrat însă o clauză de răscumpărare pentru fotbalistul crescut în propria academie. 

  • 37 de meciuri, șapte goluri și patru pase decisive a adunat Aleksandar Stankovic la Club Brugge.
  • 15 milioane de euro este cota sa de piață, conform site-ului Transfermarkt. 
