Fabrizio Romano a anunțat transferul de 23 de milioane de euro pregătit de Inter pentru Cristi Chivu

Inter Milano a început să planifice revenirea pe „Giuseppe Meazza” a mijlocașului defensiv Aleksandar Stankovic, după ce a strălucit în sezonul curent la Club Brugge.

Fabrizio Romano anunță transferul pregătit de Cristi Chivu

Cristi Chivu îl dorește pe fotbalistul pe care l-a antrenat la echipele de tineret ale milanezilor. Pentru a-l aduce din vară, Inter Milano trebuie să achite 23 de milioane de euro.

„Inter a început deja să planifice activarea clauzei de răscumpărare înainte de luna iunie pentru Aleksandar Stankovic.

Răscumpărarea de 23 de milioane de euro este posibilă în această vară, 25 de milioane de euro pentru iunie 2027, dar clubul își face deja planuri pentru iunie”, a notat Fabrizio Romano, jurnalist specializat în transferuri, pe contul său de X.