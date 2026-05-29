Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”

FCSB a câștigat dramatic barajul cu Dinamo, scor 2-1, și și-a asigurat calificarea în turul 2 preliminar al UEFA Conference League.

Imediat după meci, patronul roș-albaștrilor a anunțat că își dorește un transfer important în această vară.

Este vorba despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB, jucător aflat în prezent la Al Gharafa și intrat în ultimul an de contract.

Gigi Becali: „I-am spus că îl fac atacant”

Gigi Becali a confirmat că a purtat discuții directe cu internaționalul român și că vede o nouă poziție pentru acesta în echipa roș-albastră.

„Florinel… am vorbit cu el… are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine și faci încă unul. Florinel e altul acum. Se spovedește. Nu îi mai place vinul. L-aș vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, a declarat Becali la Prima Sport.

Cotat la 3 milioane de euro, Florinel Coman avea să o părăsească pe FCSB în vara anului 2024, când Al-Gharafa plătea șase milioane de euro pentru serviciile sale.

Winger-ul născut la Brăila a strâns 45 de meciuri pentru arabi, a înscris șase goluri și a livrat nouă pase decisive. În această perioadă a fost împtrumutat și la Cagliari, în Serie A, unde a strâns nouă meciuri și a înscris un gol, acesta chiar la debut.

Revenind pe plaiurile noastre, Florinel Coman a strâns 233 de meciuri pentru FCSB, a înscris 63 de goluri și a livrat 62 de pase decisive în 15,548 minute prestate pe suprafața de joc.

