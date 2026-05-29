Atacant pentru Conference League? Gigi Becali a făcut anunțul despre Florinel Coman: „Nu îi mai place vinul”

Imediat după meci, patronul roș-albaștrilor a anunțat că își dorește un transfer important în această vară.

Este vorba despre revenirea lui Florinel Coman la FCSB, jucător aflat în prezent la Al Gharafa și intrat în ultimul an de contract.

Gigi Becali: „I-am spus că îl fac atacant”

Gigi Becali a confirmat că a purtat discuții directe cu internaționalul român și că vede o nouă poziție pentru acesta în echipa roș-albastră.

„Florinel… am vorbit cu el… are de luat 2 milioane de euro. Dacă îți dau ăia un milion, hai la mine și faci încă unul. Florinel e altul acum. Se spovedește. Nu îi mai place vinul. L-aș vrea din toată inima pe Florinel. I-am spus că îl fac atacant”, a declarat Becali la Prima Sport.

Cotat la 3 milioane de euro, Florinel Coman avea să o părăsească pe FCSB în vara anului 2024, când Al-Gharafa plătea șase milioane de euro pentru serviciile sale.