Adi Mutu, reacție categorică în urma rezultatului de egalitate cu liderul Superligii. Ce a transmis antrenorul Rapidului

Rapid a rămas, astfel, la cinci puncte de Farul. Constănțenii au acum 33 de puncte, în timp ce giuleștenii 28.

După meci, Adi Mutu a vorbit despre evoluția elevilor săi, evidențiind faptul că ar fi putut câștiga partida de pe Stadionul "Giulești - Valentin Stănescu".

Adi Mutu: „Am dominat de la cap, la coadă”

„Cred că am dominat în totalitate acest meci. La finalizare, trebuie să lucrăm mai mult. Din păcate, nu am reușit să câștigăm acest meci, chiar dacă am fi meritat.

Sincer, ce le-am spus (n.r. la pauză) e să joace la fel cum au făcut-o în prima repriză. Cred că dacă dădeam gol în minutul doi, altfel era.

Am dominat meciul de la cap, la coadă. Am arătat o tactică agresivă, ați văzut, am câștigat multe dueluri în jumătatea lor. Dacă eram puțin mai concentrați, probabil am fi reușit să câștigăm.

Alibec este jucătorul Farului și nu cred că l-a umilit pe Dragoș Grigore. A dat un gol, bineînțeles, dar nu putem să le luăm meritele fundașilor noștri. E normal să reușească astfel de driblinguri, dar asta nu înseamnă că apărarea mea nu și-a făcut datoria. Au câștigat o sumedenie de dueluri.

Vreau să le mulțumesc băieților pentru atitudine”, a evidențiat Adi Mutu după meci.

Rapid București - Farul Constanța 1-1

Farul Constanța a intrat mai bine în joc. Denis Alibec a înscris un gol fantastic după o pasă pe măsură oferită de Grameni, în minutul 20.

În partea a doua a meciului, Rapid a controlat jocul pe măsură. Cristi Săpunaru a restabilit egalitatea în minutul 52, din centrarea lui Ioniță II.

Pe final, giuleștenii au fost aproape de a smulge victoria, însă golul magistral al lui Emmers a fost anulat de intervenția VAR.

Scorul a rămas 1-1, iar ambele echipe au plecat acasă cu câte un punct, după un derby pe măsură pe Stadionul "Giulești - Valentin Stănescu".

Echipele de start: