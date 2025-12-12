Eric de Oliveira a trecut pe la mai multe formații din campionatul României și a avut mai multe goluri și momente pentru care a fost ținut minte de fani.

Brazilianul și-ar fi dorit să evolueze chiar și în tricoul naționalei României.

Eric regretă că nu a jucat pentru naționala României

Eric a mărturisit, într-un interviu acordat pentru Sport.ro, că și-ar fi dorit să evolueze în tricoul echipei naționale a României, dar acest lucru nu a fost posibil.

„Trebuie să spun faptul că marele regret al carierei mele e că nu am putut să joc pentru naționala României. Cred că puteam să dau un plus echipei.”, a dezvăluit Eric de Oliveira pentru Sport.ro.

Brazilianul a vorbit și despre meciul României cu Turcia semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, care va avea loc pe 26 martie.

Eric crede în șansa echipei lui Mircea Lucescu de a se califica la Campionatul Mondial.

