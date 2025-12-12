EXCLUSIV Omul record din Superligă și-ar fi dorit să joace în naționala României: „E marele regret al carierei mele”

Ovidiu Neacșu
Eric de Oliveira este unul dintre cei mai buni străini care au trecut prin Superligă.

Eric de Oliveira a trecut pe la mai multe formații din campionatul României și a avut mai multe goluri și momente pentru care a fost ținut minte de fani.

Brazilianul și-ar fi dorit să evolueze chiar și în tricoul naționalei României.

Eric regretă că nu a jucat pentru naționala României

Eric a mărturisit, într-un interviu acordat pentru Sport.ro, că și-ar fi dorit să evolueze în tricoul echipei naționale a României, dar acest lucru nu a fost posibil.

„Trebuie să spun faptul că marele regret al carierei mele e că nu am putut să joc pentru naționala României. Cred că puteam să dau un plus echipei.”, a dezvăluit Eric de Oliveira pentru Sport.ro.

Brazilianul a vorbit și despre meciul României cu Turcia semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial, care va avea loc pe 26 martie.

Eric crede în șansa echipei lui Mircea Lucescu de a se califica la Campionatul Mondial.

„Eu o să fiu încrezător că România va ajunge la Mondial, ceea ce nu este ușor deloc. Mai ales că sunt oameni care au fost colegi cu mine. Mi-aș dori foarte mult să îi văd și pe ei la Cupa Mondială, ca un brazilian-român, normal că țin cu România la orice.

Uneori dacă am altă părere nu vreau să vorbesc despre părerea pe care o am, dar eu țin cu România și sper să treacă de Turcia, iar apoi să treacă tot așa (n.r. de Kosovo sau Slovacia). Să dea Dumnezeu, în cariera lor, cred că ăsta e vârful carierei, dacă ai o Cupă Mondială, ești ce trebuie.”, a spus Eric de Oliveira pentru Sport.ro.

Eric de Oliveira a fost de-a lungul carierei la Metropolitano, Gaz Metan, Karpaty Lviv, Pandurii, Matsumoto Yamaga, Al-Ahli, Najran SC, Viitorul (Farul), Al-Markhiya SC și FC Voluntari.

Brazilianul este cel mai bun marcator străin din istoria Superligii cu 66 de goluri marcate.

