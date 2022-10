MM Stoica și Gigi Becali s-au contrat public după ce patronul FCSB l-a criticat dur pe managerul general, iar cel din urmă nu i-a răspuns la telefon după meciul FCSB - FC Argeș, scor 3-2.

Gigi Becali spune că s-a împăcat cu MM Stoica și că l-a iertat pe „fratele mai mic”, deoarece a arătat smerenie la ultima discuție pe care au avut-o.

„Eu doar l-am așa, nu am avut niciun fel de relație, doar am vrut să îl smeresc doar. Nu poți un prieten pe care îl ai de 20 și ceva de ani să te superi așa, nu am avut pe ce.

Am vrut să îl smeresc, s-a smerit și a înțeles, foarte bine. Așa e bine să îl smerească din când în când fratele mai mare pe cel mai mic, îl pune la punct din când în când”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Ce a spus Gigi Becali despre "testul" la care l-a supus pe Mihai Stoica

„Am făcut expres asta, să văd dacă se smerește și nu s-a smerit. Am zis că e un foarte bun manager, un foarte bun conducător și așa este și am zis și ce nu este, iar el a sărit. În loc să spună da, domnule, am făcut aia. Luând în context declarația mea, eu l-am lăudat sau criticat?

Trebuia să zică: 'domnule, uite care e treaba, dacă asta e opinia patronului, asta e, fac și eu ce pot'. Eu am spus că e cel mai bun conducător, cel mai bun psiholog, știe să conducă oameni, am spus la superlativ și singurul lucru pe care l-am spus, am zis că nu are darul, nu că nu are habar, că nu a primit darul să aibă ochi la jucători. Nu e o jignire asta”, a spus Gigi Becali la PRO ARENA.