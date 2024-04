Giuleștenii au făcut deplasarea la Ovidiu pentru confruntarea din etapa cu numărul șase din play-off-ul Superligii României. La capătul celor 90 de minute, Farul s-a impus cu 3-1 și a obținut toate cele trei puncte.

Scos la pauză, Marian Aioani a clarificat lucrurile la flash-interviu: ”Ce pot să mai spun?”

Marian Aioani, portarul Rapidului, a fost înlocuit cu Drăghia la pauză și a dezvăluit după meci că a resimțit câteva dureri la coapsa dreaptă, motiv pentru care nu a mai putut continua duelul de la Ovidiu.

”Habar nu am. Nu știu ce am. Simt dureri mari la coapsa dreaptă. Despre meci. Ce pot să mai spun? E o seară tristă pentru noi. Nu am reușit să fim mai lucizi în fața porții. La 1-1 am avut o situație destul de mare. În acest play-off, am dat cu piciorul în momentele decisive.

Am avut patru-cinci meciuri când puteam să marcăm primii să ne fie mai ușor. Ne-am pus piedică singuri. E o perioadă neagră. Nu suntem bine. Nu pot să spun că suntem frustrați. Dezamăgiți, da, suntem.

După ce s-a terminat meciul a venit să mă întrebe ce am pățit (n.r. Louis Munteanu). Bravo lui, să o țină tot așa”, a spus Marian Aioani după meci.

Farul - Rapid 3-1

Louis Munteanu a deschis scorul în minutul 40, iar Albion Rrahmani a bătut exemplar un penalty în minutul 45+4 și a restabilit egalitatea. Doar că Farul s-a descătușat în actul secund.

Mai întâi, Luca Andronache a readus campioana en-titre în avantaj în minutul 67, ca Amine Benchaib să înghețe tabela de marcaj la 3-1 în minutul 69.