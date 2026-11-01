Lupta la titlu din Superliga va fi interesantă și în acest sezon, iar după ce a trecut aproape jumătate din sezonul regulat Dinamo este lider în campionatul României cu 30 de puncte.

Rapid se află pe locul doi, la egalitate de puncte cu roș-albii, dar cu un meci în plus, în timp ce Craiova are 29 de puncte în 13 partide.

Surpriza lui Adi Mutu în lupta la titlu din Superliga

Fostul internațional a fost întrebat cum vede bătălia la titlu și nu a scos-o din calcul pe FCSB, care este în urcare, după ce Laurențiu Reghecampf a venit pe banca echipei bucureștene.

Adi Mutu este de părere că lui Dinamo nu îi va fi ușor să țină ritmul pe care l-a avut în prima jumătate a sezonului regulat.

„Tot aceleași echipe, cu mici excepții. CFR nu a ieșit, dar are şanse mari să iasă. Trecând printr-un moment dificil financiar, probabil va fi singura echipă care va avea dificultăţi.

Întrebarea ar fi care e surpriza, care poate ajunge în play-off, şi cred că aici mă uit la Petrolul, dar nu cred că va rezista. Am antrenat acolo, îmi sunt simpatici şi sper să reziste ritmului.

Corvinul e o echipă solidă şi o nucă tare. Au consolidat în mulţi ani şi, la fiecare meci, sunt o echipă redutabilă. Ar putea fi o surpriză, vedem ce va mai apărea.

La lupta pentru titlu, acolo, în faţă, sunt curios dacă Dinamo va rezista presiunii şi ritmului. Mai ales, sunt curios să văd FCSB, dacă îşi va continua seria bună din campionat.

La fel de curios sunt de Rapid, ce va face, dacă va rezista ritmului şi va reuşi să câştige meciuri tari”, a declarat Adi Mutu.

Lovitura dată de FCSB înaintea meciului cu ”U” Cluj: ”Va face parte din lot!”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui FCSB, a anunțat la conferința de presă premergătoare meciului de la Cluj faptul că Denis Drăguș va fi în lot pentru confruntarea cu ”U”.

Atacantul a absentat de la ultimele patru meciuri la FCSB din cauza unei accidentări. Rămâne de văzut dacă va fi titular pe ”Cluj-Arena”.

”(n.r. - Drăguș va fi titular?) Vom vedea. Este cu noi, face parte din lotul pentru meciul de mâine seară. Mai avem timp, avem antrenament astăzi și mâine dimineață. Ne vom decide până mâine seară”, a spus Reghecampf.

Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Drăguș se află la FCSB de la începutul lui septembrie, când a semnat un contract valabil până în 2029 cu gruparea roș-albastră.

De atunci, fotbalistul a bifat doar două apariții la FCSB

Cum arată clasamentul Superligii României