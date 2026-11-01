”Unul dintre cei mai buni!” Antrenorul lui Andrei Rațiu ridică semne de întrebare legate de viitorul românului

Fundașul dreapta român a contribuit cu o pasă decisivă la golul lui De Frutos, iar acțiunea sa a fost lăudată de analiștii spanioli.

Benat San Jose ridică semne de întrebare cu privire la viitorul lui Andrei Rațiu

La finalul meciului, Benat San Jose, antrenorul lui Rayo Vallecano, a avut doar cuvinte de laudă la adresa fundașului român, pe care îl consideră unul dintre cei mai buni fundași laterali din campionatul Spaniei.

Totuși, San Jose a mărturisit că în opinia sa Rayo Vallecano s-ar putea descurca și în absența lui Rațiu, semn că antrenorul este conștient că fotbalistul român ar putea schimba echipa încă din această iarnă.

”Andrei ne oferă foarte multe, asta este clar, dar cred că am jucat bine și fără el. Am avut câteva meciuri foarte bune, iar echipa a avut momente în alte perioade sau sezoane în care Andrei a fost pe teren, dar care nu s-au încheiat neapărat cu victorii sau cu evoluții reușite. Cred că toți jucătorii dau totul și sunt foarte mulțumit de fiecare dintre ei.

Este adevărat că Andrei Rațiu este unul dintre cei mai buni fundași laterali din campionat. Nu mai este nimic de adăugat în această privință: bineînțeles, o demonstrează de fiecare dată când joacă. Ar putea fi titular la aproape orice echipă din această competiție. A demonstrat-o și astăzi: nu are doar calități fizice, ci și tehnice. Este o adevărată încântare atât din punct de vedere tehnic și fizic, cât și mental. Este foarte competitiv, un adevărat învingător și ne ajută enorm.

Chiar și atunci când Andrei nu joacă, echipa a avut evoluții bune. Ivan Balliu este un fundaș lateral spectaculos și un jucător care contribuie mult mai mult decât prin ceea ce face pe teren. Este un profesionist incredibil. Andrei s-a simțit bine astăzi, demonstrase deja acest lucru și ieri, iar acum a confirmat încă o dată că este unul dintre cei mai buni fundași laterali din La Liga”, a spus Benat San Jose după meci.