Adrian Mutu, fără menajamente față de un antrenor din Superligă: „Cel mai mare instigator din fotbal”

După ce a făcut Șumudică, au început suporterii și mai rău să facă. Oamenii, dacă văd că-ți intră la suflet astfel de lucruri, nu se vor opri. Am avut și eu astfel de experiențe. Înainte, făceau parte din decor, acum am devenit mai sensibili și trebuie să luăm măsuri” , a declarat Adrian Mutu, cu ocazia unei eveniment al unui sponsor.

Persoana n-a fost tocmai potrivită, dar gestul și esența gestului sunt bune. Poate atrage atenția, pentru a găsi soluții. Prin amendă, altfel e greu să civilizezi lumea. Dacă încercăm să facem ceva, cred că e cazul să o facem acum. Ați văzut ce s-a întâmplat...

N-am ce să comentez mai mult, îl știm pe Marius, se schimbă de la zi la zi. Ceea ce a făcut bun Șumudică este că a făcut o sesizare, chiar dacă poate nu el era omul potrivit să o facă, dar e bine că a făcut-o.

Doi, la ce revine Șumudică... Râd, nu de Șumudică, ci de ceea ce a făcut Șumudică! Tocmai el, care e cel mai mare instigator din fotbal? Dacă vorbim despre derby-uri jucate și despre unul care instigă galeriile, pe Șumudică îl punem pe primul loc, cu tot felul de gesturi.

Nu cred că e corect ce strigă galeriile astea, dar aici ar trebui să fim concreți și să știm exact ce facem când vorbim despre lucrurile astea, care există de foarte mult timp și nu s-a făcut nimic și sper că se va face acum ceva. Să se ia măsuri când vor fi acele scandări.

„Sunt niște scandări care... Aici sunt două lucruri diferite. Una este să vorbim despre conceptul de galerie, dacă e bine ce se întâmplă și atunci când au scandările astea, pe care le știm, și alta e ce s-a întâmplat cu Șumudică.

Deși i-a dat dreptate lui Șumudică în privința rasismului anumitor fani FCSB, „Briliantul” l-a catalogat, în același timp, drept cel mai mare instigator din fotbal.

Mutu, fost antrenor al giuleștenilor, a comentat reacția lui Marius Șumudică pe subiect, tehnician la CFR Cluj, în trecut și el pe banca alb-vișiniilor.

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Marius Șumudică a solicitat penalizarea FCSB

Marius Șumudică a intervenit în scandalul rasismului iscat la derby-ul FCSB - Rapid 4-1 de pe Arena Națională, în care o parte din fanii gazdelor i-a numit „țigani” pe suporterii oaspeților.

Șumudică l-a contrazis pe Gigi Becali, care a susținut că este vorba doar despre o poreclă și un simplu cântec de galerie.

Antrenorul celor de la CFR Cluj, fost tehnician și atacant al Rapidului, a spus că LPF sau FRF ar trebui să sancționeze cluburile ai căror suporteri au astfel de comportamente.

„Trebuie să punem punct acestor jigniri. Eu am promis că nu voi mai răspunde. Am fost provocat de atâtea ori, inclusiv de galerii, să aduc injurii echipelor adverse.

Nu am făcut asta, chiar am suportat foarte multe. Cred că deja este vorba despre rasism. Atâta timp cât ataci o etnie, cred că nu este normal.

Îl cunosc pe Gigi, eu n-am vrut să intru cu el în nicio polemică, dar aici greșește. Sunt două lucruri total diferite ca poreclă. Când vorbești despre «țigani», este vorba despre o etnie. Este o diferență mare între «câinii roșii» și «țigani», chiar dacă unii susțin că ar fi doar niște porecle.

Când vii și cu jigniri la adresa etniei maghiare, nu este normal. Consider că echipele sau cluburile respective trebuie penalizate. O mare influență ar trebui să aibă forurile competente.

Nu știu cine, Liga, Federația sau altcineva. Observatorii de joc ar trebui instruiți în așa fel încât să dea semnalul pentru oprirea jocului timp de câteva minute. Nu este normal să accepți așa ceva”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Șumudică: „La foarte multe meciuri sunt înjurat”

El a continuat ulterior să explice despre cât de ușor se poate ajunge la o bătaie generală de la scandările respective.

„În afară de faptul că suntem în derizoriu, ceea ce se întâmplă la nivelul scandărilor este ieșit din comun. Se va ajunge la contacte fizice, este nevoie doar de o scânteie.

La foarte multe meciuri sunt înjurat, făcut în toate felurile. N-am reacționat, am considerat că nu este un atac. Dar, atâta timp cât suporterii echipei adverse m-au făcut «țigan» și au strigat «Țigane, țigane, țigane!», asta m-a deranjat.

Poți să mă faci în toate felurile, să îmi aduci injurii, dar să treci în partea cealaltă este deja prea mult. Cu tot respectul pentru fanii care vin la meciuri, din păcate, unii consumă alcool, iar alcoolul le face rău și devin mult mai irascibili și violenți.

Am văzut femei care lucrează ca stewarzi și care nu au nicio putere. Le dai la o parte și începe o încăierare”, a adăugat Șumudică.

Gigi Becali a intervenit la televizor, în contextul în care anumiți fani FCSB au fost acuzați de rasism pe Arena Națională față de rivalii de la Rapid, cu ocazia derby-ului câștigat de echipa sa sâmbătă cu scorul de 4-1.

Reacția lui Gigi Becali cu privire la scandările de la FCSB - Rapid

Deși cuvântul „țigan” poate fi considerat rasist, potrivit CNCD (Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării), Becali a susținut că scandarea suporterilor echipei sale reprezintă doar o „poreclă” în contextul unei rivalități.

„Ce scandări rasiste? Ce e aia 'rasiste'? Eu știu definiția rasismului, dar voi inventați rasismul! Cine are mai mulți țigani în galerie?

﻿Unde e rasismul? Să fie reglementările pe adevăr și pe realitate, nu dacă se cântă un cântec. Aia e porecla lor. Dacă zic de Dinamo, de câini, înseamnă că îi fac animale pe cei de la Dinamo?

Nu e așa scandarea? Am avut mereu boală pe câini? E vorba de o rivalitate. Dacă așa considerau, mergeau la comisii. Văd că voi considerați. Voi inventați și speculați. Așa le spune, țigani, asta e porecla lor.

Becali: „Nu au boală pe țigani, au boală pe echipa asta”

Nouă ni se spune 'Steaua'. Ei au porecla asta. Dacă jucăm cu Real Madrid, spunem că avem boală pe 'Blancos'. Dacă jucăm cu Milan, aveam boală pe 'Rossoneri'. Nu este rasism.

Ce e mai rău? Să înjuri de mame, de neveste, de copii, sau să strigi o poreclă? Nu există! Nu e rasism! E un cântec care se cântă! E porecla unui club! Gata! Galeria Rapidului nu se supără! Văd că se supără alții.

Noi avem mai mulți țigani în galerie! Ce fac? Strigă împotriva lor? Nu au boală pe țigani, au boală pe echipa asta. Dacă ar avea boală pe țigani, nu i-ar mai primi pe țigani în galerie la noi", a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Patronul FCSB-ului, contrazis în direct

Ulterior, moderatorul Vali Moraru l-a contrazis pe omul de afaceri.

„Asta nu scuză cu nimic. Am auzit argumentul ăsta de la oameni care sunt rasiști, că au prieteni din etnia cutare. N-are nicio legătură că ai prieteni maghiari și apoi strigi 'afară, afară cu ungurii din țară'. Nicio legătură!

N-au găsit altă rimă, am înțeles. Să zică de Rapid, dacă au ceva de zis. Cine le-a pus porecla asta, ei înșiși? Există o evoluție a civilizației.

Dacă într-o vreme erau permise, se râdea așa și pe dincolo, totuși, haideți să evoluăm puțin! Să ne intereseze să cântăm ceva prin care să susținem echipa noastră”, a intervenit Moraru.

Becali și-a menținut însă opinia: „Nu vreau să evoluăm, eu vreau să rămânem așa, primitivi. Nu vreau să evoluăm în TikTok”.