Adi Mutu, verdict pentru Gică Hagi după a patra înfrângere a României: „Echipa s-a destrămat!”

România a fost învinsă pe teren propriu, scor 0-1, de Suedia, într-un meci din runda a 4-a din Grupa 4 a Ligii B din Nations League.

Suedia a câștigat datorită golului marcat de Viktor Gyokeres în minutul 13 al partidei de la București.

Adi Mutu a spus clar unde a greșit Gică Hagi: „A creat multe nemulțumiri în cadrul echipei”

„Briliantul” a analizat reacția bună pe care au avut-o „tricolorii” în meciul cu Suedia, după evoluția mult sub așteptări cu Polonia în meciul de la Varșovia.

Adi Mutu crede că Gică Hagi a rupt vestiarul în momentul în care a făcut două echipe pentru meciurile cu Suedia și Bosnia, iar acest lucru s-a văzut cel mai mult în meciul cu Polonia.

„Înfrângerea rămâne înfrângere, eu cred că reacția pe care au avut jucătorii era așteptată de noi de la băieții ăștia, pentru că după trei înfrângeri, după 0-6 în Polonia trebuie să ai o reacție.

Reacția asta sper să nu fie doar o scântei și de aici să începem să vedem altceva, pentru că dacă e doar o scânteie și rămânem la nivelul ăsta este destul de rău. Eu cred că trebuie să ne întrebăm ce urmează să facem, pentru că sunt patru înfrângeri cu niște echipe puternice, dar nu sunt totuși Italia, Franța, Germania, nici pe Italia nu ar trebui să o pun aici, sunt totuși echipe de Liga B.

Ce am câștigat din astea patru meciuri, care a fost strategia lui Gică Hagi, cu ce ne-a ajutat că s-au convocat peste 30 de jucători.

Din punctul meu de vedere, lotul acesta lărgit a creat multe nemulțumiri în cadrul echipei, schimbările în primele două meciuri cred că a creat o destrămare între ei, pentru că în meciul cu Polonia s-a văzut, atunci la primul șoc echipa s-a destrămat bucată cu bucată.

Presiunea pe ei a fost mare, cu 50.000 de oameni în tribune și era de aștepta să aibă o răbufnire, pentru că nu aveai cum să ai o evoluție slabă cu 50.000 de români în spatele tău”, a spus Adi Mutu la Antena 1.