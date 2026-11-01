Partida dintre cele două grupări va avea loc pe ”Cluj-Arena” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro. Ultimul duel dintre cele două a avut loc în martie 2026 și s-a încheiat 3-1 pentru gruparea din Ardeal.

Lovitura dată de FCSB înaintea meciului cu ”U” Cluj: ”Va face parte din lot!”

Laurențiu Reghecampf, antrenorul lui FCSB, a anunțat la conferința de presă premergătoare meciului de la Cluj faptul că Denis Drăguș va fi în lot pentru confruntarea cu ”U”.

Atacantul a absentat de la ultimele patru meciuri la FCSB din cauza unei accidentări. Rămâne de văzut dacă va fi titular pe ”Cluj-Arena”.

”(n.r. - Drăguș va fi titular?) Vom vedea. Este cu noi, face parte din lotul pentru meciul de mâine seară. Mai avem timp, avem antrenament astăzi și mâine dimineață. Ne vom decide până mâine seară”, a spus Reghecampf.

Cotat la 2 milioane de euro de site-urile de specialitate, Drăguș se află la FCSB de la începutul lui septembrie, când a semnat un contract valabil până în 2029 cu gruparea roș-albastră.

De atunci, fotbalistul a bifat doar două apariții la FCSB

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