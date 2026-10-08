Adi Mutu i-a luat apărarea lui Răzvan Burleanu, președintele FRF, în contextul celor patru înfrângeri consecutive ale României din Liga Națiunilor.

Adi Mutu, scut în jurul lui Răzvan Burleanu

„Briliantul” a susținut că Burleanu a îndeplinit dorința „majorității lumii” în momentul în care l-a numit selecționer pe Gică Hagi. Același lucru s-a întâmplat și în cazul regretatului Mircea Lucescu.

Mutu a susținut, de asemenea, că a avut șansa sa de a deveni selecționer înaintea numirii lui Edi Iordănescu, însă înaintea lui Lucescu și a lui Hagi a fost trecut pe lista FRF doar formal.

„Nu i-a vrut toată lumea pe Mircea Lucescu și pe Gheorghe Hagi? Hai să zicem majoritatea lumii. Și atunci, dacă lumea înclină balanța și dacă tu ești președintele FRF, nu dai lumii ce vrea? De ce e vina lui Burleanu atunci?

Dacă ai fi un conducător de orice și ai vedea că Edi Iordănescu a avut un parcurs cât de cât bun, noi l-am făcut extraordinar, e fals, a construit ceva, a pus niște cărămizi, a format o echipă, a ieșit din grupe, ne-a făcut mândri...

Am avut o miniperformanță, dar a fost ok pentru noi, după mult timp! Am ieșit din grupe, nu am fost mediocri sau slabi, am fost mediocri spre buni, am ieșit din grupe. După aia a început lumea cu Mircea Lucescu...

Dacă erai în locul lui Burleanu, nu l-ai pune pe Lucescu? Apoi a trecut nea Mircea în neființă, toată lumea: <<E momentul lui Hagi!>>. Cred că 99% dintre oameni, inclusiv eu, ziceau asta. Dacă erai Burleanu, nu îl puneai?

Mutu: „Burleanu ce să facă?”

Și atunci de ce e vina lui?! E ca și cum am primit mingea în fața porții și nu dau gol. Burleanu ce să facă? Toată lumea îl vrea pe Hagi, eu îl vreau, mă și acopăr, nu îl pun?! Să mă ia ăștia pe mine...

(n.r.- despre momentul în care Adi Mutu ar fi putut fi selecționer, înainte de numirea lui Edi Iordănescu) Da, aici sunt alegeri și alegeri. Dar, crede-mă, cu Edi și ce a fost atunci, probabil am avut șansa mea. Dar cu Mircea Lucescu și cu Gheorghe Hagi...

Niciun antrenor din România nu avea nicio șansă, noi eram puși la mișto pe foile alea! Nu cred că au fost alți antrenori mai doriți decât ei în ultimii ani la echipa națională...”, a declarat Adi Mutu, potrivit iamsport.ro.