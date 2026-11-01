A murit Ciara Mageean, campioana europeană la 1500 m din 2024!

Atleta irlandeză Ciara Mageean, campioană europeană la 1500 m în 2024, a încetat din viaţă la vârsta de 34 de ani.

În iulie 2025, ea dezvăluise că suferea de cancer intestinal în stadiul patru.

”Fiică, soră, soţie şi prietenă iubită, ea a fost o sursă de inspiraţie pentru mulţi”

Un scurt comunicat publicat pe contul ei de Instagram a confirmat decesul acesteia duminică:

„În această dimineaţă, la ora 6:30, Ciara a pierdut lupta împotriva cancerului, înconjurată de cei dragi. Fiică, soră, soţie şi prietenă iubită, ea a fost o sursă de inspiraţie pentru mulţi; lipsa ei va lăsa un mare gol.”

O carieră încununată cu aurul continental

Originară din Portaferry, Mageean a reprezentat Irlanda la Jocurile Olimpice de la Rio în 2016 şi de la Tokyo în 2021, la proba de 1500 m.

Urma să participe şi la Jocurile Olimpice din 2024, dar o accidentare la tendonul lui Ahile a obligat-o să renunţe, cu doar o zi înainte de prima sa cursă de la Paris.

Pe lângă medalia de aur europeană câştigată în 2024, ea a obţinut, tot la proba de 1500 m, medalia de bronz la Campionatele Europene din 2016, medalia de argint în 2022, precum şi o medalie de argint la Jocurile Commonwealth-ului din 2022.