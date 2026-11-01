VIDEO Nicolae Stanciu, GOLAZO într-un meci de infarct din semifinala Cupei! Șapte reușite, două „roșii” și alți doi români pe teren

Nicolae Stanciu, GOLAZO într-un meci de infarct din semifinala Cupei! Șapte reușite, două „roșii” și alți doi români pe teren Stranieri
SPORT.RO
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Nicolae Stanciu a marcat un gol spectaculos în semifinala Cupei Chinei.

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andrei burcaNicolae StanciuAlex Ionita IIDalian YingboYunnan Yukun
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Dalian Yingbo a fost eliminată după un meci cu șapte goluri și două cartonașe roșii. Echipa lui Nicolae Stanciu a pierdut cu 3-4 în fața celor de la Yunnan Yukun, formație pentru care evoluează Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II.

Stanciu a înscris în minutul 48, când Dalian a trecut pentru prima dată în avantaj. Căpitanul echipei naționale a șutat cu dreptul din afara careului. Primul său șut a lovit un adversar, însă mingea a revenit la român, care a trimis-o în plasă din a doua încercare, pentru 3-2. VEZI VIDEO MAI JOS

Alexandru Ioniță II, pasă decisivă. Două eliminări în repriza secundă

Partida începuse în forță pentru gazde. Bunyamin a deschis scorul în minutul 8, iar Cleber a făcut 2-0 în minutul 15. Dalian a revenit înainte de pauză prin Delgado (21) și Yang Mingrui (32).

După golul lui Stanciu, Yunnan a restabilit egalitatea în minutul 56. Alexandru Ioniță II a executat un corner, iar Wang-Kit Tsui a înscris pentru 3-3.

Finalul a fost marcat de două eliminări în tabăra oaspeților. Song Yue a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 59, iar Delgado a fost eliminat direct șase minute mai târziu. În superioritate numerică, Yunnan a dat lovitura în minutul 78, prin Oscar Taty Maritu.

Andrei Burcă și Nicolae Stanciu au fost integraliști, în timp ce Ioniță a fost înlocuit cu puțin timp înainte de golul victoriei. Yunnan Yukun s-a calificat astfel în finala Cupei Chinei, unde va întâlni câștigătoarea duelului dintre Beijing Guoan și Shanghai Port.

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