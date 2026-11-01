Dalian Yingbo a fost eliminată după un meci cu șapte goluri și două cartonașe roșii. Echipa lui Nicolae Stanciu a pierdut cu 3-4 în fața celor de la Yunnan Yukun, formație pentru care evoluează Andrei Burcă și Alexandru Ioniță II.

Stanciu a înscris în minutul 48, când Dalian a trecut pentru prima dată în avantaj. Căpitanul echipei naționale a șutat cu dreptul din afara careului. Primul său șut a lovit un adversar, însă mingea a revenit la român, care a trimis-o în plasă din a doua încercare, pentru 3-2. VEZI VIDEO MAI JOS