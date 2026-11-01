Mustapha Badri, reprezentantul Marocului la Balonul de Aur 2026, a făcut o alegere surprinzătoare. I-a acordat cele mai multe puncte conaționalului său, Achraf Hakimi, recunoscând că "originile sale au jucat un rol important în această alegere".

Marocanul Mustapha Badri susține că s-au făcut presiuni pentru a-și schimba votul la Balonul de Aur 2026

Cu toate acestea, Badri a subliniat că a avut și suficiente motive sportive pentru care l-a ales pe Hakimi, luând în calcul atât performanțele fundașului lateral de la Paris Saint-Germain, cât și de la naționala Marocului.

Într-un interviu pentru Africa Foot, Mustapha Badri spune că au existat presiuni asupra sa pentru a-și schimba votul și a acorda unui alt jucător prima poziție. Marocanul nu oferă niciun nume și anunță că a decis să nu își schimbe votul.

"O să dezvălui un secret și o să vă ofer o adevărată exclusivitate. În ultimele ore dinaintea votului oficial, unele persoane m-au contactat încercând să mă influențeze și să mă convingă să votez împotriva lui Achraf Hakimi, în favoarea unui alt jucător, al cărui nume prefer să nu-l menționez.

Nu am cedat acestor solicitări, dar această experiență arată că există tentative de influențare a unui astfel de vot", a spus Mustapha Badri.

Achraf Hakimi, fotbalistul căruia Badri i-a acordat cele mai multe puncte, a încheiat pe locul 13 la Balonul de Aur. Câștigător a fost Harry Kane, cu 1.055 de puncte, doar 28 peste al doilea clasat Kylian Mbappe.

Badri l-a poziționat pe Harry Kane doar pe locul 6 în preferințele sale. Marocanul a explicat de ce crede că englezul de la Bayern Munchen nu merita trofeul în acest an.

"Personal, nu cred că Harry Kane merita să câștige Balonul de Aur în acest an. E clar că are calități deosebite și o eficiență incontestabilă, dar cred că alți jucători și-au pus mai mult amprenta asupra acestui sezon prin capacitatea lor de a schimba soarta meciurilor mari și de a face diferența în momentele decisive.

Nu sunt convins că Kane a avut mereu acea influență decisivă în cele mai dificile meciuri", a mai spus jurnalistul marocan.

Cum a votat jurnalistul marocan la Balonul de Aur 2026