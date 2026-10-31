EXCLUSIV „Gladiatorul” care băga spaima în Liga 1: „Era un tanc! Dacă nu era tribuna, îl călca mașina!”

„Gladiatorul” care băga spaima în Liga 1: „Era un tanc! Dacă nu era tribuna, îl călca mașina!” Superliga
SPORT.RO
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Cristi Pulhac a fost invitat alături de jurnalistul Mihai Mironică la Matinalul VOYO SPORT LIVE. Cei doi au fost prezenți în platoul emisiunii moderate de Andru Nenciu.

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Cristi PulhacBanel NicolitaFCSBDinamo Bucuresti
Din articol

Cristi Pulhac a dezvăluit cu ce adversar avea cele mai multe dueluri tensionate în perioada în care evolua în Liga 1. Fostul fundaș al lui Dinamo l-a indicat pe Bănel Nicoliță, fostul jucător al rivalei FCSB, pe care l-a descris drept un fotbalist foarte puternic și agresiv.

Cristi Pulhac, despre duelurile cu Bănel Nicoliță

Întrebat cu cine avea cele mai multe clinciuri pe teren, fostul dinamovist a povestit, amuzat, despre confruntările cu Nicoliță.

„Cu Bănel am avut câteva mai... Și el era un tanc. Dacă nu era tribuna, îl călca mașina. Bănel, cu Bănel am avut, că și el era arțăgos așa. În rest, nu prea am avut clinciuri, că îi potoleam de la începutul meciului.

Important e să intri agresiv la început și să prindă frică. E bine că am fost într-un colectiv cu jucători mari, care aveau discuții din astea. Am preluat și eu câteva dintre ele”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.

  • Bănel Nicoliță, în duel cu Cristi Pulhac, într-un FCSB - Dinamo 1-0 (24.11.2007)

Pulhac a jucat în cea mai mare parte a carierei la Dinamo, pentru care a bifat 170 de meciuri. A mai evoluat la Hercules Alicante, Gabala, Zawisza și Petrolul Ploiești.

De cealaltă parte, Bănel Nicoliță a avut 265 de apariții pentru FCSB, cu 35 de goluri și 42 de pase decisive. În carieră, fostul mijlocaș a mai jucat la Saint-Etienne, Nantes, Farul și ASA Târgu Mureș.

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