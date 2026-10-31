Cristi Pulhac a dezvăluit cu ce adversar avea cele mai multe dueluri tensionate în perioada în care evolua în Liga 1. Fostul fundaș al lui Dinamo l-a indicat pe Bănel Nicoliță, fostul jucător al rivalei FCSB, pe care l-a descris drept un fotbalist foarte puternic și agresiv.

Cristi Pulhac, despre duelurile cu Bănel Nicoliță

Întrebat cu cine avea cele mai multe clinciuri pe teren, fostul dinamovist a povestit, amuzat, despre confruntările cu Nicoliță.

„Cu Bănel am avut câteva mai... Și el era un tanc. Dacă nu era tribuna, îl călca mașina. Bănel, cu Bănel am avut, că și el era arțăgos așa. În rest, nu prea am avut clinciuri, că îi potoleam de la începutul meciului.

Important e să intri agresiv la început și să prindă frică. E bine că am fost într-un colectiv cu jucători mari, care aveau discuții din astea. Am preluat și eu câteva dintre ele”, a spus Cristi Pulhac la VOYO SPORT LIVE.