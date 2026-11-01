Cele două echipe își dau întâlnire duminică, de la 17:30, în etapa cu numărul 14 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va putea fi urmărită și în format LIVE TEXT pe Sport.ro și pe Facebook Sport.ro.

Gabriel Mihuleac va fi la ”centru”, ajutat la tușe de Mihăiță Necula și George Duță. Iuliana Demetrescu va fi arbitrul de rezervă, iar Adrian Vidan, observatorul arbitrilor. Iulian Dima și Valentin Porumbel vor fi la VAR.

Universitatea Craiova - FC Botoșani, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 17:30

Universitatea Craiova se află pe locul trei în clasament cu 29 de puncte. După 13 etape, oltenii au bifat nouă victorii, la care s-au adăugat două rezultate de egalitate și două înfrângeri.

FC Botoșani, de cealaltă parte, se situează pe locul 11 cu 14 puncte. Moldovenii au, până în clipa de față, trei rezultate pozitive, cinci remize și cinci eșecuri.

Cum arată clasamentul Superligii României