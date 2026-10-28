Adi Mutu vrea să-l facă fotbalist pe fiul său! Cu ce echipă ține
Mutu vrea să-l facă fotbalist pe fiul său și îl învață cum să facă față presiunii. Tiago Mutu ține cu Real Madrid, club care se află pe locul trei în clasamentul din La Liga cu 24 de puncte după zece etape desfășurate.
Fiul lui Mutu, Tiago, are nouă ani și joacă fotbal la academia tatălui său. Mutu își amintește de copilăria sa, când tatăl lui venea să-l vadă la meciuri.
”Venea și el la început, dar după, fiind prea critic, i-am zis să nu mai vină că aveam emoții. Eu sunt critic atât cât trebuie, iar indicații dau ca antrenor, nu ca părinte. Și încerc să-l ajut.
Bineînțeles, fiind băiatul meu, probabil îl așteaptă și o presiune mare pe viitor dacă va continua cu acest sport”, a spus Adrian Mutu.
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În ultima vreme, numele ”Briliantului” a fost asociat cu mai multe echipe, dar în cele din urmă discuțiile nu s-au concretizat, iar Mutu s-a ocupat de academia sa, deschisă în București.
Acum, sunt zvonuri potrivit cărora Mutu ar fi dorit înapoi la naționala U21 de oficialii Federației Române de Fotbal. Fostul mare atacant s-a arătat dispus să colaboreze din nou cu Burleanu și Stoichiță, dar recunoaște că ar fi tentat de altă provocare.
Mutu spune că i-ar plăcea mai mult să pregătească o echipă de club, unde poate lucra zi de zi, dar nu ar spune ”nu” unei colaborări cu Gică Hagi la FRF.
„Îmi place la Under 21, am lucrat acolo și știu cu ce se mănâncă acest job. Apreciez condițiile de la naționala de tineret. Sunt la fel ca la echipa mare. E și o națională cu miză, care vrea calificarea la turneele finale.
Oferta? Nu a venit nimic. Dar știu cum se lucrează la Federație. Ei zic că vor numi noul selecționer până la finalul anului. Poate nu voi fi neapărat eu.
Mi-ar plăcea mai mult un club. Acolo se muncește zi de zi și asta îmi place cel mai mult. Dar și naționala de tineret e o provocare importantă, iar colaborarea cu Gică Hagi ar fi benefică”, a spus Adrian Mutu, la Prima Sport.