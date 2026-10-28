Adi Mutu vrea să-l facă fotbalist pe fiul său! Cu ce echipă ține

Mutu vrea să-l facă fotbalist pe fiul său și îl învață cum să facă față presiunii. Tiago Mutu ține cu Real Madrid, club care se află pe locul trei în clasamentul din La Liga cu 24 de puncte după zece etape desfășurate.

Fiul lui Mutu, Tiago, are nouă ani și joacă fotbal la academia tatălui său. Mutu își amintește de copilăria sa, când tatăl lui venea să-l vadă la meciuri.

”Venea și el la început, dar după, fiind prea critic, i-am zis să nu mai vină că aveam emoții. Eu sunt critic atât cât trebuie, iar indicații dau ca antrenor, nu ca părinte. Și încerc să-l ajut.

Bineînțeles, fiind băiatul meu, probabil îl așteaptă și o presiune mare pe viitor dacă va continua cu acest sport”, a spus Adrian Mutu.