Adevaratele motive pentru care Gnohere a plecat de la FCSB! Cati bani mai avea de incasat 'Bizonul'

Harlem Gnohere s-a despartit de FCSB si a postat un mesaj emotionant pe Instagram.

'Bizonul' a plecat de la echipa patronata de Gigi Becali si a postat un mesaj emotionant pe Instagram, semn ca perioada petrecuta la FCSB i-a prins foarte bine. Gnohere a tinut sa multumeasca fostilor antrenori, insa i-a uitat pe Bogdan Vintila sau Bogdan Andone.

"Laurentiu Reghecampf, Nicolae Dica, Mihai Teja au facut cu totii parte din experienta mea la club. Au fost o sursa de motivatie la fiecare antrenament, la fiecare meci. Sper doar ca ceea ce am facut pe teren a rasplatit o parte din increderea pe care mi-au acordat-o.", a fost o parte din mesajul 'Bizonului'.

Astfel, se poate observa ca Gnohere nu a avut o relatie buna cu actualul antrenor si chiar cu Gigi Becali, pe care l-a acuzat ca are Alzheimer, in urma cu ceva vreme. Ruptura completa pare sa se fi produs atunci cand Becali l-a bagat in somaj tehnic pe atacantul sau.

240 000 de euro!

Dupa iesirea Romaniei din starea de urgenta, Gnohere a trebuit sa primeasca din nou salariul sau pe intregime. Nu mai putin de 20 de mii de euro pe luna, ceea ce inseamna ca Gnohere ar mai fi incasat 240 de mii de euro in ultimul an de contract. Despartirea s-a produs totusi si este foarrte probabil ca Gigi Becali sa ii plateasca o suma de bani lui Gnohere, pentru rezilierea contractului in plin campionat, anunta Telekom Sport.

250 000 de euro a costat transferul lui Gnohere de la Dinamo, in ianuarie 2017. In cei trei ani petrecuti la FCSB, el a inscris 51 de goluri in 115 meciuri.