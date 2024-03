Venus București este singura echipă de fotbal din România care evoluează într-o cupă europeană recunoscută de UEFA, în acest sezon.

E singura echipă românească rămasă în cupele europene

"Alb-negrii" au fost invitați să joace în sezonul 2023-2024 al Fenix Trophy. Miercuri, trupa pregătită de Tiberiu Mălăelea a primit vizita echipei cehe Prague Raptors, care îl are antrenor pe fostul internațional ghanez Kim Grant (ex - Charlton, Luton, Millwall, Notts County, Lommel, Teovil, AFC Wimbledon) și care are în componență aproape numai stranieri, din Marea Britanie, America de Sud sau Europa de Est. În tur, praghezii câștigaseră cu 4-1, iar din Grupa B mai fac parte finlandezii de la Gilla FC.

Meciul s-a desfășurat pe Stadionul Regie, cu câteva zeci de fani în tribune, și a fost câștigat de oaspeți cu scorul de 1-0. Trupa din Pajura s-a descurcat mai mult decât onorabil în fața unei echipe mult mai bine cotate, de două ori finalistă a competiției, ratând câteva ocazii foarte mari de a egala și chiar de a câștiga partida. În competiția actuală participă și celebrele cluburi FC United of Manchester (Anglia) și KSK Beveren (Belgia).

Venus, de opt ori campioană a României interbelice!

Legendarul club Venus București are mai multe titluri decât FCSB (despre care s-a scris că i-a apropriat stema), UTA Arad, Rapid, Craiova sau Petrolul, fiind declarată campioană în 1920, 1929, 1932, 1934, 1937, 1939 și 1940. Trofeul din 1921 nu este acum recunoscut de LPF, deși campioana Tricolor B participa la competiție în mod onorific.

"Alb-negrii", care aveau stadionul pe locul actualului Parc Știrbei, de lângă Opera Română din București, au șapte titluri de campioană a României în palmares, fiind întrecută la acest capitol doar de Steaua, Dinamo și CFR Cluj. Echipa joacă acum în Liga 4 București, pe Stadionul "Biruința" din cartierul bucureștean Pajura, fiind reînființat în 2014, după ce fusese interzisă de comuniști, în 1948.

Motivul a fost că gruparea fusese condusă de cunoscutul avocat Alexandru Elădescu și de puternicul Gabriel "Gavrilă" Marinescu, (general, șef al Poliției București, ministru de Interne, apropiat al lui Carol al II-lea și președinte al Federației de Fotbal). Clubul avea rivalitate mare cu Rapid, care a fost considerată echipa proletariatului comunist, în prima jumătate a secolului trecut, și Marinescu a cerut arestarea mai multor jucători pentru a-i învinge de giuleșteni.

Venus a jucat de trei ori în Mitropa Cup

În istoria sa, Venus a jucat de trei ori în competițiie europene. În ediția din 1937 a Mitropa Cup (Cupa Europei Centrale), prima competiție europeană intercluburi, "alb-negrii" au pierdut împotriva lui Ujpest FC Budapesta (optimi de finală / 4-6, 1-2). A mai jucat de două ori în această competiție, în 1939 (sferturi de finală / 1-0, 0-5 cu Bologna) și 1940 (sferturi de finală / 0-3 și 0-1 cu OFK Belgrad).

De-a lungul vremii, pentru această echipă prestiogioasă au evoluat jucători importanți, precum Lazăr Sfera, Gheorghe Albu, Alfred Eisenbeisser, Silviu Ploieșteanu, Kostas Humis, Traian Iordache, Jean Lăpușneanu, Gheorghe Brandabura, Mircea David sau frații Vâlcov (Colea, Petea, Volodea), iar pe bancă s-au aflat Franz Platko sau Bela Janossy.

Kim Grant (director sportiv și antrenor Prague Raptors):

"Suntem foarte fericiți că jucăm în această competiție. Este a treia ediție a noastră, am ajuns de două ori în finală, din păcate am pierdut de fiecare dată. Încercăm să avem noroc a treia oară. În meciul tur am câștigat cu 4-1, am început bine competiția, dar am avut un meci foarte dificil la retur. Ne-am simțit foarte bine în România, oamenii au fost ospitalieri. Suntem încântați că putem juca aceste meciuri internaționale și că am jucat la București. E foarte frumos că avem o echipă din România și că am putut ajunge și aici. Am jucat și am antrenat în multe țări, dar e prima dată când vizitez România. Am fost și în Finlanda înainte, e drăguț că avem o gamă diversă de adversari. Îmi place foarte mult stadionul, este micuț dar foarte frumos.

De ce nu am jucat sau antrenat încă în România? E o întrebare bună. Niciodată nu spun niciodată. Am lucrat în special în Asia, în Africa și în Europa de Vest. Din fotbalul românesc îl știu evident pe Hagi, el era omul principal al echipei, pe Popescu, de asemenea. Îi știu mai bine pe jucătorii care erau în activitate când eram și eu fotbalist.

Nu am jucat împotriva lor, nu am avut șansa să joc împotriva României. Dar știu că România a fost o forță la nivel de națională și de echipe de club în anii '80 și '90. Se pare că și viitorul arată destul de bine, știu că sunteți calificați la Euro 2024 și ați jucat foarte bine în preliminarii. Se pare că aveți o generație care este respectată în fotbalul european. Încerc să îmi amintesc, dar nu cred că am avut un coleg român. Am fost legitimat la 18 echipe profesioniste. Am jucat cu bulgari, cu alți est-europeni, dar nu am avut plăcerea să joc alături de un fotbalist român".

Tiberiu Mălăelea (antrenor Venus București):

"Ne bucurăm că suntem singura echipă care continuă din punct de vedere sportiv jocurile internaționale. Sunt fericit că fac parte din clubul Venus, care are o istorie importantă. Ne dorim să ajungem din nou să fim campionii țării, cu acest obiectiv am plecat la drum. Momentan suntem angrenați în Liga 4, dar vrem să ajungem în Liga 1. Vrem să găsim și persoane care să ne ajute din punct de vedere financiar, pentru că suntem o echipă de tradiție în fotbalul românesc. Acum participăm în Fenix Trophy, care este dedicată fotbalului amator, dar am vrea să ajungem, în viitor, să reprezentăm România pe plan internațional, în cupele europene pentru echipele profesioniste.

Lotul nostru este format aproape numai din români, avem un camerunez și un american, dar ambii sunt stabiliți de mult timp în România. Majoritatea jucătorilor lucrează, sunt mici întreprinzători și studenți. Nu reușesc să ajungă mereu la antrenamente. Avem două echipe, una la Liga 4 și una la Liga 5. Încercăm să reîntinerim lotul, să avem continuitate la echipă, pentru că unii jucători au ajuns la 40 de ani. Dacă reușim să întinerim lotul și să găsim suport financiar, planul este să promovăm în Liga 3".

Echipele participante în ediția 2023-2024:

Grupa A - Boldklubben Skjold (Danemarca), Enfield Town FC (Anglia), Llantwitt Major AFC (Țara Galilor),

Grupa B - Prague Raptors (Cehia), Venus București (România), Gilla FC (Finlanda)

Grupa C - FC United of Manchester (Anglia), Krakow Dragoons (Polonia), Vinsky FC (Franța)

Grupa D - KSK Beveren (Belgia), Lewes FC (Anglia), FC Oslo (Norvegia)

Foto - Gabriel Chirea