Sa fie el inlocuitorul lui Gnohere la FCSB? "Masina de goluri" a lui Botosani, varianta buna pentru Becali: "E unul dintre cele mai bune varfuri

Marko Dugandzic (26 ani) este unul dintre cei mai buni jucatori ai lui Botosani.

Atacantul lui Botosani ar starni interesul mai multor echipe datorita calitatilor sale si a preciziei cu care inscrie. Odata cu plecarea lui Gnohere de la FCSB, Gigi Becali ar putea cauta un atacant care sa inscrie pe banda rulanta. Optiunea Adrian Petre nu prea il convinge pe patronul FCSB, care ar cauta un inlocuitor pentru "Bizon".

Marko Dugandzic ar fi varianta ideala, dupa cum recunoaste patronul lui Botosani, Valeriu Iftime, insa pretentiile jucatorului nu ar corespunde cu ceea ce ofera Gigi Becali. Mai mult decat atat, Iftime il vede pe Dugandzic la o echipa puternica din Europa.

"Dugandzic pare un fenomen daca a dat 8 goluri in 6 meciuri, eu cred ca este unul dintre cele mai bune varfuri din Romania. Sper sa vad la finalul campionatului daca ii tine forma, cu siguranta va avea oferte bune. Aveam oferta de 1.5 milioane pentru el inainte de pauza. Domnul Becali se poate gandi la un atacant foarte bun, dar la cati bani vrea sa dea el, nu pleaca jucatorul. El e jucator de cupe europene", a declarat Valeriu Iftime la PRO X.

Atacantul a venit in ianuarie la Botosani, de la Osijek si a reusit sa inscrie 6 goluri in 5 meciuri jucate in tricoul echipei lui Iftime. Cota sa se ridica la 350.000 de euro, conform Transfermarkt.