Lovitura MAJORA data de Becali in pandemie! FCSB incaseaza 1 milion de euro! Becali: "Zilele astea intra 800.000 de euro!"

Gigi Becali a vorbit despre rezilierea contractului lui Gnohere.

Finantatorul a spus ca la acest lucru a contribuit si sponsorul principal al echipei, care nu il mai dorea pe atacant la FCSB.

"M-a sunat un sponsor, care mi-a zis ca ne da 1 milion, ca el iubeste Steaua. I-am zis sa-mi dea milionul inainte. El zice ca da banii imediat si ca mai da 100.000 de euro ca sa scap de Gnohere. Noi deja reziliasem.

Acum discutam cu el. Era o gluma, omul glumea. I-am luat odata 150.000 ca zicea atunci sa-l tin pe Teixeira.

Plateste in rate sponsorul (n. r. sponsorul principal). Maine semneaza contractul, 800.000 suma de baza si inca 200.000 nu stiu ce conditii", a spus Becali la Digi Sport Special.

El se bucura ca a scapat de Gnohere pentru ca are nevoie de jucatori tineri, pe care sa ii poata vinde pe bani frumosi, in caz contrar riscand intrarea in faliment.