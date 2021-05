Primarul Iasiului face un anunt de ultima ora! "Cred ca nici nu se va mai putea altfel!" Ce spune de viitorul echipei

Mihai Chirica a vorbit pentru prima data despre viitorul lui Poli Iasi dupa retrogradarea in Liga 2-a.

Primarul Iasiului si cel mai influent om de la club, Mihai Chirica, a vorbit in premiera despre viitorul echipei, dupa ce aceasta a retrogradat matematic in Liga a 2-a. Acesta spune ca are speranta in ce priveste urmatorul sezon si e de parerea ca Poli Iasi va exista si se va bate pentru a creste sanatos si sa revina in Liga 1 cat mai repede posibil.

"Cred ca o plecare din Liga a 4-a ar fi dezastruoasa, pentru ca sa treci prin trei ligi de fotbal cu echipa te costa foarte mult. Doar traseul natural si de succes inseamna trei ani intarziere, in cazul in care castigi toate ligile si te indrepti spre Liga I. Din Liga 2 economisesti si bani, si timp si poti spera la o reasezare in Liga I mult mai devreme.

Eu nu cred ca ar trebui sa luam in calcul Liga a 4-a. Cred ca nici nu se va mai putea altfel, pentru ca deja am iesit din liga profesionista. Acum toate lucrurile se indreapta spre o alta abordare. E nevoie de multa intelepciune. Daca trebuie ca eu personal sa nu am niciun contact cu aceasta echipa, nu voi avea niciun contact cu echipa, atata timp cat consilierii se indreapta ca sa sprijine, sa nu considere ca este un vehicul personal sau un vehicul de campanie, pentru ca am vazut ca se mai speculeaza acest lucru.



Am mai spus-o si voi repeta, nu-mi apartine mie aceasta echipa, ea aste a orasului. Datoriile catre jucatori? Nu stiu, depinde de Consiliul Local. Noi prevedere bugetara avem. Deci putem sa incercam sa croim un campionat viitor, dar asta depinde de Consiliul Local.

Banuiesc ca ar fi fost foarte bine pentru moralul echipei, mai ales dupa esecul cu Voluntari, daca s-ar fi intrunit Consiliul Local, asa cum era firesc, sa dea o gura de oxigen echipei. Macar la nivel aproape teoretic. Pentru ca suma nu acoperea nici macar o luna de salariu, dar aducea un plus de incredere jucatorilor. Dar nu au vrut sa o faca tot din orgoliu", a spus Mihai Chirica la Radio HIT Iasi.