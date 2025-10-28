A umilit-o pe CFR Cluj și acum ar putea ajunge pe banca ardelenilor! Varianta total neașteptată

A umilit-o pe CFR Cluj și acum ar putea ajunge pe banca ardelenilor! Varianta total neașteptată Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

CFR Cluj este în căutare unui nou antrenor, iar una dintre variantele propuse lui Nelu Varga este complet surprinzătoare.

Ardelenii traversează o perioadă foarte slabă, iar „feroviarii” nu își mai permit să facă alegeri greșite.

CFR Cluj a pierdut din nou în runda trecută din Superliga, scor 0-2 cu Farul și se află pe locul 13, cu tot atâtea puncte după 14 etape.

Propunere surprinzătoare pentru Varga! Antrenorul care a umilit-o pe CFR Cluj poate ajunge în Gruia

În momentul de față, favoritul pentru a o prelua pe CFR Cluj este Daniel Pancu, dar Nelu Varga a mai avut o propunere cel puțin interesantă, conform lui iAMSport.ro.

Este vorba despre Jens Gustafsson, antrenorul lui Hacken, formația din Suedia care i-a administrat lui CFR Cluj înfrângerea usturătoare din cupele europene, scor 2-7.

Cu toate acestea, tehnicianul suedez se află doar pe list de variante a „feroviarilor”, iar Daniel Pancu este antrenorul care are cele mai mari șanse să o preia pe CFR Cluj.

CFR Cluj ar fi prima echipă pe care Pancu o antrenează în Superligă după mai bine de patru ani. Ultima experiență a fost la Poli Iași, unde a bifat doar patru victorii în 19 partide.

Cum a stat CFR Cluj în clasament, în anii trecuți, după 14 etape:

  • *2024 – 2025: locul 2, 23 de puncte
  • *2023-2024: locul 2, 30 de puncte
  • *2022-2023: locul 2, 31 de puncte
  • *2021-2022: locul 1, 36 de puncte
  • *2020-2021: locul 3, 30 de puncte
  • *2019-2020: locul 1, 27 de puncte
  • *2018-2019: locul 1, 29 de puncte
  • *2017-2018: locul 1, 33 de puncte
  • *2016-2017: locul 6, 20 de puncte
  • *2015-2016: locul 11, 10 puncte
