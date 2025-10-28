A umilit-o pe CFR Cluj și acum ar putea ajunge pe banca ardelenilor! Varianta total neașteptată

Ardelenii traversează o perioadă foarte slabă, iar „feroviarii” nu își mai permit să facă alegeri greșite.

CFR Cluj a pierdut din nou în runda trecută din Superliga, scor 0-2 cu Farul și se află pe locul 13, cu tot atâtea puncte după 14 etape.



Propunere surprinzătoare pentru Varga! Antrenorul care a umilit-o pe CFR Cluj poate ajunge în Gruia



În momentul de față, favoritul pentru a o prelua pe CFR Cluj este Daniel Pancu, dar Nelu Varga a mai avut o propunere cel puțin interesantă, conform lui iAMSport.ro.

Este vorba despre Jens Gustafsson, antrenorul lui Hacken, formația din Suedia care i-a administrat lui CFR Cluj înfrângerea usturătoare din cupele europene, scor 2-7.

Cu toate acestea, tehnicianul suedez se află doar pe list de variante a „feroviarilor”, iar Daniel Pancu este antrenorul care are cele mai mari șanse să o preia pe CFR Cluj.

