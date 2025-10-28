Ardelenii ocupă locul 13 în clasament și încă nu au un antrenor principal, după ce italianul Andrea Mandorlini a fost demis.

Anunțul lui Ioan Varga despre negocierile cu Daniel Pancu

În momentul de față, de echipă se ocupă Ovidiu Hoban și Laurențiu Rus, iar preferatul conducerii clubului din Gruia la preluarea echipei este nimeni altul decât Dan Petrescu. Totuși, Petrescu are unele probleme de sănătate, astfel că, până când va fi pregătit să revină în iarbă, ardelenii ar putea fi nevoiți să numească un alt antrenor.

Astfel, a apărut varianta Daniel Pancu. În ultimele zile, cele două părți s-au aflat în discuții, iar Daniel Pancu urmează să discute cu Iuliu Mureșan ultimele detalii.

Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a transmis că, în cazul în care nu vor apărea răsturnări de situație, fostul selecționer al naționalei de tineret va deveni noul antrenor al lui CFR Cluj.

”Dacă tot ce am discutat la telefon cu Daniel Pancu este în regulă și va fi pus pe hârtie, atunci va fi noul antrenor al CFR-ului”, a spus Ioan Varga, conform Fanatik.

