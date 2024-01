După primul meci oficial din 2024, Varga a luat decizia radicală de a se despărți de antrenorul Andrea Mandorlini. Omul de afaceri nu a putut digera eșecul de la Botoșani și anunță că Adrian Mutu va fi noul tehnician al lui CFR Cluj.

Nelu Varga anunță că Andrea Mandorlini va fi înlocuit cu Adrian Mutu la CFR Cluj

Nelu Varga spune că nu va mai ține cont de niciunul dintre colaboratorii săi, iar acum îl va instala pe Mutu, antrenor în care are mare încredere și care este liber de contract după despărțirea de Neftchi Baku, din decembrie.

“Nu are clauză. Imediat se rezolvă. Mâine reziliem. Am avut încredere că au venit jucătorii și m-au rugat să continui cu el și m-am dus cu sufletul și i-am ascultat pe ei. Nu l-au lucrat jucătorii, din contră.

N-am văzut așa meci. Parca erau morți. Le-am dat cele mai bune condiții. Cantonament de 5 stele in Spania. Tot. Totul plătit la zi. Toate salariile la zi. Toti jucătorii pe care i-a cerut i-am adus.

De maine, Mutu e noul antrenor. Inca n-am discutat de contract. E prietenul meu. A venit momentul in care trebuie sa-i dau sansa lui. Am incredere in el si stiu ce poate. M-am luat dupa unul si dupa altul. Nu mai ascult pe nimeni”, a spus Nelu Varga, pentru PRO TV și Sport.ro.

CFR Cluj rămâne pe locul 2 după eșecul de la Botoșani, cu 36 de puncte, la opt lungimi în spatele liderului FCSB, care are un meci mai puțin disputat.

În runda următoare, CFR Cluj va primi vizita lui FC Voluntari, luni, 29 ianuarie, de la ora 20:00.