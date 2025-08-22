Ardelenii au pierdut cu scorul de 2-7 în prima manșă cu Hacken, iar, la finalul meciului, Dan Petrescu și-a anunțat demisia și a transmis că va lua o pauză de la antrenorat.

Antrenorul dorit de Ioan Varga la CFR Cluj

Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.

Conducerea clubului din Gruia nu vrea să îl convingă pe Dan Petrescu să renunțe la demisie, astfel că clujenii vor fi nevoiți să își găsească un nou antrenor în următoarele zile.

Din informațiile PRO TV și Sport.ro, Ioan Varga, omul cu banii de la CFR Cluj, s-a decis cu privire la antrenorul pe care îl vrea în locul lui Dan Petrescu pe banca echipei.

Preferatul finanțatorului de la CFR Cluj este Cosmin Contra, antrenorul pe care l-a mai dorit la echipă și în trecut. Ultima echipă antrenată de Contra este Al-Kholood, unde antrenorul român s-a aflat pe bancă doar 20 de zile. Tehnicianul a fost îndepărtat de la echipă după ce s-a schimbat conducerea clubului.

În cariera sa, Cosmin Contra a mai antrenat formații precum Fuenlabrada, Petrolul, Getafe, GZ R&F, AD Alcorcon, Dinamo, Al Ittihad și Damac.

