După plecarea lui Mandorlini, interimatul de la CFR Cluj a fost preluat de Laurențiu Rus și Ovidiu Hoban, cei care au stat pe bancă la eșecul cu Farul (0-2). În tot acest timp, ardelenii așteaptă un răspuns favorabil din partea lui Dan Petrescu.

Vasile Miriuță: "CFR să își pună antrenor cât mai repede! Până va veni Dan Petrescu, mai sunt multe meciuri"

Recent, patronul Ioan Varga a anunțat că Dan Petrescu ar fi dispus să revină la CFR Cluj, însă nu imediat, ci peste câteva săptămâni.

Vasile Miriuță (57 de ani), cel care a antrenat-o de două ori pe CFR Cluj, crede că formația din Gruia nu procedează bine așteptându-l pe Dan Petrescu, având în vedere că situația din clasament este îngrijorătoare.

"Am văzut numai în presă și la televizor ce se întâmplă la CFR. N-am mai vrut să mă duc la meciuri acolo. Am fost de vreo două-trei ori și nu mi-a plăcut ce am văzut acolo. Asta s-a văzut și în tribune. Dacă ați văzut, la ultimul meci nu știu dacă au fost 1.000 de spectatori.



Îmi pare rău în primul rând pentru patronul echipei, domnul Varga. Știu cât suflet pune și cât a investit acolo, dar la ora actuală chiar nu știu ce se întâmplă acolo. N-arată deloc bine CFR-ul.



Chiar l-am felicit acum câteva zile pe Iuliu Mureșan și i-am urat multă baftă. Am lucrat cu dânsul trei ani la rând - doi la CFR, unul la Sibiu. Sper să facă ceva să o scoată, dar meciul se joacă pe teren. Dânsul poate veni cu un plus, dar jucătorii trebuie să scoată echipa.



CFR are nevoie de un antrenor. Cu tot respectul pentru Laurențiu Rus și Hoban, dar le trebuie un antrenor. Am văzut declarații că va veni Dan Petrescu într-o lună-două. Până va veni Dan Petrescu, mai sunt multe meciuri și ei trebuie să câștige. Ei să își pună un antrenor cât de repede. E părerea mea personală, dânșii știu cel mai bine ce e acolo", a spus Vasile Miriuță, acum antrenor la Sănătatea Cluj, într-un interviu pentru PRO TV.

Vasile Miriuță nu e dispus să revină la CFR Cluj: "De două ori i-am lăsat pe locul 2, de două ori m-au dat afară"

Întrebat dacă ar fi dispus să ofere o mână de ajutor la CFR Cluj în cazul în care va fi solicitat, Miriuță a transmis că nu s-ar mai întoarce în Gruia, având în vedere modul în care s-au încheiat precedentele sale două mandate (decembrie 2013-noiembrie 2014 și iunie 2016-iunie 2017).



"Eu sunt foarte bine la Sănătatea. Îmi aduc aminte că am plecat atunci cu -6 puncte, iar președintele mă întreba dacă oare vom retrograda. Și am terminat în primele 3, iar după m-au dat afară. De două ori i-am lăsat pe locul 2, de două ori m-au dat afară. Deci ăsta a fost mersul meu la CFR", a mai spus Miriuță.

