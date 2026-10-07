Stjepan Tomas a dezvăluit, într-un interviu acordat jurnalistului Sport.ro Ionuț Stoica, că a refuzat mai multe oferte pentru a continua în Superliga.

Tehnicianul a ajuns la Oțelul la jumătatea lunii martie, când l-a înlocuit pe Laszlo Balint. Mandatul său s-a încheiat după înfrângerea cu 2-3 pe teren propriu contra nou-promovatei Corvinul.

A refuzat oferte pe bandă rulantă ca să rămână în Superliga: „Îmi place campionatul de aici”

„Am avut acea ofertă (n.r - la Aktobe) și am mai avut și altele, dar mi-am dorit cu adevărat să lucrez în România. Îmi place campionatul de aici și am fost convins că pot construi lucruri frumoase.

Am simțit că pot aduce din experiența mea echipei și că pot oferi ceva diferit în Superligă. În cele din urmă am reziliat contractul și am plecat, dar am plecat cu capul sus și cu respect față de toată lumea.

Am ambiții mari în continuare. În primul rând vreau să mă odihnesc câteva zile și să-mi trasez planurile de viitor. Am învățat multe din această experiență, mai ales că pentru mine a fost foarte important să intru pe o piață nouă, cum e cea din România.

Încă simt și cred că pot construi ceva special aici, pentru că acum cunosc mult mai bine mentalitatea, jucătorii și campionatul. Pentru mine va fi esențial ca următorul club să aibă un proiect serios și o conducere cu o strategie clară”, a spus Tomas pentru Sport.ro.

Fost fundaș, Tomas s-a retras din activitate în 2010 și a trecut rapid la antrenorat. A lucrat ca secund în Turcia, la Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar Belediye, Rizespor și Bașakșehir, înainte să devină principal la Antalyaspor, în 2019. Ulterior, croatul le-a pregătit pe Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol, Osijek și Al-Okhdood.