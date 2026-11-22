După un debut echilibrat al confruntării de la Râmnicu Vâlcea, mijlocașul oaspeților a deschis scorul cu o execuție trimisă direct din propria jumătate de teren. Portarul gazdelor, Luca Crăciun, a fost surprins de traiectoria mingii și nu a putut interveni.

La 26 de ani, Geani Crețu are în palmares prezențe la cluburi importante din fotbalul românesc. Mijlocașul a evoluat în trecut pentru Dinamo, unde a bifat 48 de apariții, și pentru Rapid, în tricoul căreia a jucat 15 partide, trecând de-a lungul carierei și pe la FC Argeș, Ceahlăul Piatra Neamț sau CSM Alexandria.