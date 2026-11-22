După un debut echilibrat al confruntării de la Râmnicu Vâlcea, mijlocașul oaspeților a deschis scorul cu o execuție trimisă direct din propria jumătate de teren. Portarul gazdelor, Luca Crăciun, a fost surprins de traiectoria mingii și nu a putut interveni.
La 26 de ani, Geani Crețu are în palmares prezențe la cluburi importante din fotbalul românesc. Mijlocașul a evoluat în trecut pentru Dinamo, unde a bifat 48 de apariții, și pentru Rapid, în tricoul căreia a jucat 15 partide, trecând de-a lungul carierei și pe la FC Argeș, Ceahlăul Piatra Neamț sau CSM Alexandria.
Precedent similar în urmă cu trei săptămâni
Înaintea duelului direct dintre formațiile pregătite de Constantin Schumacher și Adrian Stan, Râmnicu Vâlcea ocupa poziția a 12-a în clasament, cu 20 de puncte. De cealaltă parte, Metalul Buzău se situa pe locul 7, cu 24 de puncte acumulate.
Execuția lui Crețu are loc la trei săptămâni distanță de o altă reușită din aceeași categorie în eșalonul secund. Pe 7 noiembrie, în partida dintre FC Bihor și CSM Slatina, Răzvan Matiș a punctat cu un șut expediat din apropierea mijlocului terenului, învingându-l pe portarul Iustin Chirilă.