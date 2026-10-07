Stjepan Tomas a ajuns la Oțelul la jumătatea lunii martie și l-a înlocuit pe Laszlo Balint. A rezistat 19 meciuri pe banca gălățenilor, iar mandatul său s-a încheiat după eșecul cu 2-3 pe teren propriu contra Corvinului.

„Te-ai întoarce să lucrezi în România?” Răspunsul lui Stjepan Tomas

Întrebat de Sport.ro dacă s-ar întoarce în România, Tomas a răspuns fără ezitare: „Cu mare drag m-aș întoarce să lucrez în acest campionat! Cum am spus, simt că pot construi ceva durabil aici, la un club serios, cu un proiect clar. De ce nu, chiar la o echipă împotriva căreia am jucat ca adversar până acum”, a spus Stjepan Tomas pentru Sport.ro.

Croatul a explicat și ce își dorește de la următorul club. Pentru el, stabilitatea și un proiect bine definit sunt principalele criterii.

„În primul rând, stabilitatea și un proiect clar. Este esențial ca toată lumea să creadă în acel proiect și să mergem în direcția corectă, muncind din greu. Fiecare om din club trebuie să știe exact ce are de făcut pentru succesul echipei, de la directori, antrenori, secunzi și tot staff-ul.

În plus, aveți mulți tineri talentați, iar mie mi-ar plăcea să lucrez la un club care are ca proiect dezvoltarea acestor tinere talente”, a mai spus Tomas.

Fost fundaș, Tomas s-a retras în 2010 și a început imediat cariera de antrenor. A lucrat ca secund în Turcia, la Gaziantepspor, Sivasspor, Goztepe, Akhisar Belediye, Rizespor și Bașakșehir. Ca principal, le-a pregătit pe Antalyaspor, Rizespor, Goztepe, Sheriff Tiraspol, Osijek, Al-Okhdood și Oțelul.