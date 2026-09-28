OFICIAL Clubul din Superliga și-a prezentat noul antrenor!

Clubul din Superliga și-a prezentat noul antrenor! Superliga
Alexandru Hațieganu
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Echipa din Superliga României a rezolvat problema tehnicianului principal. 

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Din articol

Oțelul Galați a confirmat, prin intermediul rețelelor sociale, numirea în funcția de antrenor principal a portughezului Rui Duarte (48 de ani).

Oțelul Galați, acord cu Rui Duarte

Sport.ro a scris în exclusivitate despre iminența înțelegerii dintre tehnicianul lusitan și clubul gălățean. 

„Haideți să-l primim cum se cuvine pe noul antrenor al Oțelului! Bem-vindo, Rui Pedro Viegas e Silva Gomes Duarte”, a scris Oțelul Galați, pe contul de Instagram al clubului. 

Rui Duarte

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CV-ul lui Rui Duarte, înlocuitorul lui Stjepan Tomas

Stjepan Tomas a fost demis după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara, scor 2-3. Rui Duarte era liber de contract după experiența de la Athletic Club, formație din liga secundă braziliană.

Portughezul a mai pregătit echipele de tineret ale lui SC Braga, dar și formația U23 a clubului. În sezonul 2023-2024 a fost antrenor la Braga U19 și a ocupat pentru o perioadă și postul de interimar la prima echipă. 

Rui Duarte a mai fost principal la CS Maritimo, CD Trofense, Casa Pia și Farense. Ultima experiență s-a petrecut la Athletic Club, între iunie 2025 și februarie 2026, perioadă în care a strâns 34 de meciuri și o medie de 1,24 puncte pe partidă.

Oțelul ocupă locul 14 în Superliga, cu 10 puncte după primele 10 etape. Gălățenii au două victorii, patru remize și patru înfrângeri.

După pauza competițională, Oțelul va reveni pe teren pe 10 octombrie, în deplasare la FCSB. Partida se va disputa începând cu ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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