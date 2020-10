"La tine la echipa e ca la FCSB, vine seicul si se baga peste tine?" Raspunsul neasteptat al lui Razvan Lucescu

Lucescu a castigat cu Al Hilal campionatul si Liga Campionilor Asiei. Mai are un an de contract in Arabia Saudita.

Lucescu Jr. spune ca presedintele pe care il are la Riad incearca sa schimbe complet perceptia despre fotbal a sauditilor. Oficialul nu aplica 'metoda Becali' in relatia cu antrenorul. A renuntat pana si la finantarea seicilor, propunand un alt model de business.



"Am un presedinte fabulos, un tanar educat in Statele Unite ale Americii. Are 37 de ani si a fost ales anul trecut. Are o gandire moderna, a inchis toate sursele de finantare de la persoane si merge pe organizare de tip european, cu bani de la sponsori, cu bani facuti de club. Exista si un ajutor de la Guvern pe care-l primesc toate echipele. Fotbalul acolo are o alta conotatie. Viata este diferita fata de ce stiam noi si ne imaginam. Este o tara care se deschide si nu mai exista politia religioasa. Acum, femeile merg la meciuri si au o pasiune nebuna, se pricep la fotbal", a spus Lucescu la 'Prietenii lui Ovidiu' de pe gsp.ro.

