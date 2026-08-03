OFICIAL A plecat de la Dinamo și a semnat cu PAOK Salonic!

A plecat de la Dinamo și a semnat cu PAOK Salonic! Superliga
SPORT.RO
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Adrian Caragea (20 de ani) a fost pus pe liber de Dinamo și a ajuns în Grecia, la echipa secundă a lui PAOK Salonic.

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Jucător crescut de Sassuolo, Caragea nu a reușit să se impună la Dinamo și a fost pus pe liber. În cursul zilei de luni, acesta a postat o fotografie pe rețelele de socializare cu tricoul echipei secunde a lui PAOK, care evoluează în liga secundă din Grecia.

Adrian Caragea va juca la echipa secundă a lui PAOK

„Mulțumesc, Dinamo, pentru această etapă din cariera mea. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și tuturor cel care m-au apreciat”, scria Caragea, după despărțirea de Dinamo.

În cei doi ani petrecuți la Dinamo, Adrian Caragea a bifat 35 de partide sub comanda lui Zeljko Kopic, reușind să marcheze două goluri.

Lista jucătorilor care au plecat de la Dinamo:

Plecări - Maxime Sivis (FC Orenburg / 700.000 euro), Valentin Țicu (FCV Farul / gratis), Eddy Gnahore (FCSB / gratis), Matei Marin (ASA Tg. Mureș / gratis), Kennedy Boateng (Al Fateh / gratis), Georgi Milanov (Botev Plovdiv / gratis), Antonio Bordușanu (CSM Slatina / gratis), Valentin Dumitrache (Chindia / gratis), Casian Soare, Răzvan Pașcalău, Raul Rotund, Adrian Caragea, Jordan Ikoko, Luca Bărbulescu, Costin Amzăr (contracte reziliate), Codruț Sandu (Corvinul / împrumutat), Adriano Manole (Ștefăneștii de Jos / împrumutat), Ianis Doană (Știința Poli Timișoara / împrumutat), Bogdan Pitulac (CSM Rm. Vâlcea / împrumutat)

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