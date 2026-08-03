Jucător crescut de Sassuolo, Caragea nu a reușit să se impună la Dinamo și a fost pus pe liber. În cursul zilei de luni, acesta a postat o fotografie pe rețelele de socializare cu tricoul echipei secunde a lui PAOK, care evoluează în liga secundă din Grecia.

Adrian Caragea va juca la echipa secundă a lui PAOK

„Mulțumesc, Dinamo, pentru această etapă din cariera mea. Le mulțumesc colegilor, staff-ului și tuturor cel care m-au apreciat”, scria Caragea, după despărțirea de Dinamo.

În cei doi ani petrecuți la Dinamo, Adrian Caragea a bifat 35 de partide sub comanda lui Zeljko Kopic, reușind să marcheze două goluri.