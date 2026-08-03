Fostul căpitan al lui Liverpool a fost prezentat oficial de Chelsea, unde va evolua sub comanda lui Xabi Alonso, după despărțirea de Brentford.

La 36 de ani, mijlocașul englez a semnat un contract valabil până în vara anului 2028 și va încerca să aducă experiență într-un lot plin de jucători tineri.

Jordan Henderson, prezentat oficial de Chelsea

Chelsea a anunțat transferul lui Henderson prin intermediul site-ului oficial, iar fotbalistul a explicat motivele care l-au convins să accepte oferta formației de pe Stamford Bridge.

„Având în vedere dimensiunea clubului, antrenorul, pentru care am o mare admirație, și calitatea jucătorilor, aceasta a fost o oportunitate uriașă pe care nu o puteam refuza.

Am fost impresionat și de dorința conducerii de a readuce Chelsea în top. Pentru mine este vorba despre a da totul în fiecare zi, pe teren și în afara lui, pentru a-mi ajuta colegii și echipa. Abia aștept să încep”, a declarat Henderson.

Henderson a părăsit Liverpool în vara lui 2023, când a semnat cu Al Ettifaq. Experiența din Arabia Saudită a durat doar câteva luni, iar ulterior a revenit în Europa, la Ajax. În sezonul trecut a evoluat pentru Brentford.

De-a lungul carierei, mijlocașul a cucerit opt trofee importante, printre care Premier League și UEFA Champions League alături de Liverpool.

Internaționalul englez, cu peste 90 de selecții la națională, este cotat în prezent la 1,2 milioane de euro, potrivit specialiștilor de la Transfermarkt.