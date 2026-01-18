Roș-albaștrii se vor duela cu Dinamo Zagreb, joi seară, de la 22:00, pe Stadionul Maksimir.

Mihai Stoica: ”Luni seară vom semna cu Ofri Arad!”

Între timp, echipa patronată de Gigi Becali pregătește un nou transfer, după cel al fundașului Andre Duarte. FCSB a ajuns la un acord și cu mijlocașul israelian Ofri Arad, care îi va locul la jumătatea terenului lui Adrian Șut, fotbalistul care în această iarnă a semnat cu Al Ain.

Deși s-a aflat de mai multe zile de această mutare, Ofri Arad nu a ajuns încă la echipă. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat când va fi oficializat transferul fostului jucător de la Kairat Almaty.

”Duminică seară va veni la București, luni este programat la vizita medicală. Dacă totul e în regulă, luni seară vom semna și de marți va începe să se antreneze cu echipa.

Se va antrena cu echipa marți, pentru că miercuri echipa pleacă în Croația. Au durat foarte mult nu neapărat negocierile legate de contract, aia am rezolvat rapid, dar tot felul de… Are doi agenți, are avocat, oamenii sunt foarte atenți la detalii.

Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional. Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru”, a spus oficialul campioanei, conform Fanatik.