Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali semnează! Decizia clubului

Este vorba despre Arnold Garita, jucător dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB și care acum se află sub contract cu formația israeliană Hapoel Beer Sheva.

Garita este dorit în liga secundă din China

Atacantul de 30 de ani nu a reușit să se impună la formația din Israel, iar aceștia vor să îi facă loc altui străin, astfel că Garita va pleca de la Beer Șeva.

„Hapoel Beer Sheva este pe cale să facă loc unui jucător străin. Arnold Garita, atacant aflat pe lista echipei, dar care nu a evoluat deloc în acest sezon, este aproape de un transfer la Shenzhen Youth.

Clubul chinez îl vede pe camerunez drept piesa lipsă din puzzle, chiar înainte de startul noului sezon.”, scriu israelienii de la sport5.co.il.

Shenzhen Youth este o formație din liga secundă chineză care se află pe poziția a 14-a din 16.

Garita a jucat doar într-un singur meci din Conference League cu AEK Atena (0-1), disputat în iulie. La partidele din campionat nu a făcut parte nici măcar din lotul lui Hapoel Beer Sheva.

