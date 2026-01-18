Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali semnează! Decizia clubului

Atacantul pe care l-a vrut Gigi Becali semnează! Decizia clubului Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Unul dintre atacanții care au făcut senzație în Superliga poate ajunge într-o lingă secundă.

TAGS:
arnold garitaFCSBChinahapoel beer shevaIsrael
Din articol

Este vorba despre Arnold Garita, jucător dorit în trecut de Gigi Becali la FCSB și care acum se află sub contract cu formația israeliană Hapoel Beer Sheva.

Garita este dorit în liga secundă din China

Atacantul de 30 de ani nu a reușit să se impună la formația din Israel, iar aceștia vor să îi facă loc altui străin, astfel că Garita va pleca de la Beer Șeva. 

„Hapoel Beer Sheva este pe cale să facă loc unui jucător străin. Arnold Garita, atacant aflat pe lista echipei, dar care nu a evoluat deloc în acest sezon, este aproape de un transfer la Shenzhen Youth.

Clubul chinez îl vede pe camerunez drept piesa lipsă din puzzle, chiar înainte de startul noului sezon.”, scriu israelienii de la sport5.co.il.

Shenzhen Youth este o formație din liga secundă chineză care se află pe poziția a 14-a din 16.

Garita a jucat doar într-un singur meci din Conference League cu AEK Atena (0-1), disputat în iulie. La partidele din campionat nu a făcut parte nici măcar din lotul lui Hapoel Beer Sheva.

Garita a fost foarte aproape de FCSB

Înaintea transferului la Beer Sheva, în vara anului 2024, Garita a fost pe punctul de a semna cu FCSB. Gigi Becali anunța că e dispus să îi ofere atacantului un salariu lunar de 20.000 de euro, însă cu condiția ca fotbalistul camerunez să efectueze un control amănunțit la genunchi. 

"Garita mi-a plăcut întotdeauna. Am auzit niște zvonuri că am semnat contractul cu el. Trebuia să vină luni să facă vizita medicală la genunchi și n-a venit.

Dacă n-a venit nici marți, i-am sunat impresarul și i-am zis să nu mai vină deloc. Aici nu ne jucăm, FCSB e club serios! Nu știu de ce n-a venit, nu mă interesează. Garita, la revedere", spunea Gigi Becali, în urmă cu un an și jumătate.

40 de partide a adunat Arnold Garita în tricoul lui FC Argeș și a reușit să marcheze 14 goluri și să ofere două pase decisive.

Atacantul camerunez este cotat la 500.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
Atenţionările de ger au fost prelungite de ANM până joi dimineaţă. Valul de frig va cuprinde din nou întreaga țară | HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, deranjat de comentariul lui Basarab Panduru după FC Argeș - FCSB 1-0: „Cum să fie așa?!”
Gigi Becali, deranjat de comentariul lui Basarab Panduru după FC Argeș - FCSB 1-0: „Cum să fie așa?!”
Mihai Stoica a anunțat când semnează noul jucător de la FCSB: ”Luni este la vizita medicală!”
Mihai Stoica a anunțat când semnează noul jucător de la FCSB: ”Luni este la vizita medicală!”
Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB
Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB
ULTIMELE STIRI
Strasbourg – Metz 1-0, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Strasbourg – Metz 1-0, ACUM pe VOYO! Alte trei meciuri sunt programate astăzi
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
Wolves - Newcastle 0-0, pe VOYO, acum! Start meci
Csikszereda - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Ratare imensă a gazdelor
Csikszereda - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Ratare imensă a gazdelor
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

Cristi Chivu, savuros după victoria lui Inter: „Așa începe să se apere mai bine!” Analiza antrenorului român

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

A cumpărat 11.300 de metri pătrați de teren de la Becali și demarează „cel mai spectaculos proiect”

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Olimpiu Moruțan s-a decis! Ce a ales între Rapid și FCSB

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Ce a spus Peter Bosz despre Dennis Man, după ce l-a trimis pe teren abia în minutul 71

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Hansi Flick, dezamăgit de fotbalistul care a decis să plece de la Barcelona: „Trebuie să-și pună 100% din inimă”

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese

Italienii s-au lămurit! Nota primită de Cristi Chivu după victoria la limită cu Udinese



Recomandarile redactiei
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
De la FCSB, direct într-un campionat din Top 5: ”Acum, în iarnă!”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
A picat mutarea fotbalistului de la FCSB: „Nu pot să mă rog de el”
Csikszereda - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Ratare imensă a gazdelor
Csikszereda - FC Botoșani 0-0, ACUM pe Sport.ro! Ratare imensă a gazdelor
Costel Gâlcă a cerut, conducerea nu i-a îndeplinit dorința
Costel Gâlcă a cerut, conducerea nu i-a îndeplinit dorința
Ucrainenii au anunțat de ce depinde transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo: ”Povestea e departe de a fi încheiată!”
Ucrainenii au anunțat de ce depinde transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo: ”Povestea e departe de a fi încheiată!”
Alte subiecte de interes
"N-am fost niciodată de acord cu transferul lui". Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul dorit de Gigi Becali
"N-am fost niciodată de acord cu transferul lui". Mihai Stoica a vorbit despre fotbalistul dorit de Gigi Becali
MM Stoica, verdict despre transferul lui Arnold Garita la FCSB
MM Stoica, verdict despre transferul lui Arnold Garita la FCSB
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
Dramă totală, dar America revine pe locul 1! Victorie la un punct în finala olimpică de baschet feminin
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
România a recâștigat la TAS bronzul Anei Bărbosu, dar a coborât mult în clasamentul pe medalii de la Jocurile Olimpice! SUA nu mai este lider
CITESTE SI
Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

stirileprotv Un aeroport abandonat va fi transformat într-un oraș de 21 miliarde de dolari. Ar putea găzdui până la 83.500 de locuitori

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

stirileprotv Satul medieval din România numit „muntele mierii”. De unde provine numele și de ce merită vizitat

ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

stirileprotv ANM: 2025, cel mai călduros an din 1901 până în prezent. Temperatura medie anuală a crescut cu 0,54°C

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!